Sabrina Salerno, la foto che fa il giro del web: “Oltre allo sguardo c’è di più”

Sabrina Salerno ha pubblicato una sua foto su Instagram che ha fatto rapidamente il giro del web. Fan scatenati per un dettaglio bollente

Una delle protagoniste assolute del web, di Instagram in particolare, continua a regalare emozioni ai suoi follower. Parliamo di Sabrina Salerno, un mito per vecchie e nuove generazioni. Che non dimenticano il suo passato da icona sexy della musica italiana e che allo stesso tempo rimangono stupiti per la forte sensualità che riesce a mostrare ancora oggi. A 52 anni la bellezza ligure riesce a far perdere la testa a migliaia di fan, che la seguono con tantissima passione. Non solo bellezza e sensualità, per lei ci sono anche un fisico perfetto e delle curve bollenti che fanno impallidire molte donne più giovani di lei che farebbero fatica a reggere il confronto. Insomma, parliamo di una donna di gran classe e femminilità. E che con orgoglio mostra la sua perfezione fisica sui social. Per avere conferma di tutto ciò basta dare uno sguardo al suo profilo Instagram e rimanere senza parole davanti a degli scatti che non lasciano spazio all’immaginazione.

Per tutta l’estate è stata la regina del web. A suon di bikini strettissimi e di “magliette bagnate” ha conquistato l’attenzione generale. Lei che ama tantissimo la bella stagione anche adesso non vede l’ora di poter tornare alla normalità ed indossare altri costumi che possano mettere in risalto la sua perfezione fisica e delle curve da capogiro. Che hanno fatto per mesi il giro del web. La cantante ama farsi apprezzare sui social come in televisione. Nelle ultime ore ha voluto regalare ai follower uno scatto del passato, per mostrare un dettaglio che non è sfuggito. “Si cambia necessariamente, ma lo sguardo, quello NO”. Le sue parole a confermare che il fisico con il passare degli anni può anche cambiare, mentre è lo sguardo che rimane inalterato. “Oltre allo sguardo c’è di più” ha commentato in modo ironico un follower. Altri invece hanno sottolineato che negli anni è rimasta sempre bellissima, con il tempo che per lei sembra essersi fermato. Foto pubblicata sotto, voi cosa ne pensate?