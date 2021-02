Meteo domani venerdì 19 febbraio: primavera anticipata in alcune regioni

Meteo domani venerdì 19 febbraio: alta pressione in aumento e primavera che si affaccia in alcune regioni. Ma non ovunque. Tutti i dettagli

Alta pressione in costante aumento anche nella giornata di oggi che ci conduce al terzo fine settimana del mese di febbraio. Il bollettino meteo di oggi appare in forte miglioramento. Piccole criticità al Nord ed al Centro, ma temperature in aumento ovunque. Situazioni migliori al Sud, con la primavera anticipata che porterà sole e bel tempo. Ma anche temperature in forte rialzo. Ma diamo uno sguardo dettagliato alla situazione di oggi con aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord tempo incerto e previsione meteo della giornata che non appare per nulla confortante. Infatti non mancheranno cieli grigi e rovesci a partire dal Nordovest. Maltempo che comincerà dalla Liguria e si estender al Piemonte ed alla Lombardia. Portandosi nell’arco della giornata sino al Nordest con precipitazioni anche in Friuli e Trentino. Freddo sui rilievi alpini, temperature in aumento invece nelle principali città. Possibili banchi di nebbia mattutini in Val Padana, ma comunque in rapido dissolvimento. Valori massimi registrati a Bologna con il picco di 14°.

Sul Centro Italia situazione da copia incolla con in Nord. Infatti anche in quest’area a dominare saranno i cieli grigi ed i possibili rovesci che caratterizzeranno soprattutto il versante tirrenico. Maltempo che quindi investirà la Toscana ed il Lazio. Ma anche l’Umbria e parte dell’Abruzzo. Bel tempo invece in Sardegna, con venti deboli e mari poco mossi. Situazione meteo di tranquillità sul resto delle regioni, con temperature in aumento e valori massimi che si registreranno a Cagliari con 15°.

Al Sud bollettino meteo primaverile, con scenario assolutamente positivo. Infatti per la giornata di oggi, ma anche per tutto il fine settimane, si registrerà la completa assenza di criticità. Sole e bel tempo praticamente su tutte le regioni, con le giornate tiepide che faranno da scenario a quello che sarà la fine del mese di febbraio. Temperature in forte aumento e valori massimi che si toccheranno ancora una volta a Palermo con 16°. Di poco inferiori a Napoli (15°) e Bari (14°). Nessuna criticità per quel che riguarda i collegamenti con le isole minori.