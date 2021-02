Meteo domani sabato 20 febbraio: irrompe la primavera sull’Italia. I dettagli

Meteo domani sabato 20 febbraio: in arrivo ottime notizie, con l’alta pressione che prende in sopravvento in molte regioni. Gli aggiornamenti

Buone notizie meteo su gran parte dell’Italia, con l’anticipo di primavera che abbiamo segnalato già nei bollettini precedenti che si conferma già nella giornata di oggi. L’alta pressione continua ad avanzare sulla maggior parte del paese, con le temperature tiepide ed il bel tempo a rendere piacevoli le ore mattutine e di primo pomeriggio all’aperto. Piogge previste solo in Liguria, per il resto piccoli rovesci nell’area del cuneese e dell’alessandrino. Piccoli addensamenti sull’area dell’Italia centrale, nello specifico sulla Toscana e sull’Umbria. Nebbie mattutine in Val Padana e nel viterbese. Al Sud in particolar modo il tempo sarà stabile, anche sull’area tirrenica che nei giorni scorsi aveva fatto registrare qualche piccola criticità. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto nelle prossime ore.

Al Nord bollettino meteo variabile a causa di una nuvolosità sparsa che non porterà buone notizie in tutte le regioni. Maltempo in Liguria, con possibili rovesci soprattutto sulle coste. Piccola perturbazione che investirà anche il Piemonte e l’area alpina. Sulle altre regioni addensamenti sparsi, ma temperature comunque in aumento. Nebbie mattutine possibili in Val Padana, ma comunque in rapido dissolvimento. Valori massimi registrati a Bologna con 15°.

Al Centro meteo a due facce. Sulla Toscana e sull’Umbria infatti possibili rovesci sin dalle ore del mattino accompagnate da possibili foschie e nebbie. Pioggia sull’area di Firenze, sulle altre regioni bel tempo o locali addensamenti. Soleggiata la Sardegna con Cagliari che farà registrare il valore massimo di 16°, a Perugia il minimo con 10°.

Al Sud giornata primaverile e bollettino meteo assolutamente privo di qualsiasi criticità. Il bel tempo e la primavera anticipata mostreranno i segnali più evidenti sin dalla mattinata su tutte le regioni. Ma in generale il sole sarà protagonista fino al tramonto. Nessuna pioggia in vista, possibili addensamenti di poco conto sulla Puglia. Per il resto temperature in forte aumento e picchi di 20° in Sicilia. Infatti resterà ancora una volta Palermo a far registrare il valore massimo di giornata. Nessun problema per i collegamenti con le isole minori grazie all’assenza di venti e mari calmi.