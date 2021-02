Mercedesz Henger e la voglia d’estate: il costume non copre tutto, fan scatenati

Mercedesz Henger non ha nascosto la sua grande voglia di estate: la figlia della celebre Eva è stata irresistibile in costume per i follower

La figlia delle celebre Eva Henger è un personaggio famosissimo sul web. Forse più della stessa madre. Infatti la web influencer resta amatissima dai suoi follower soprattutto per le sue doti fisiche che non passano inosservate. Attivissima sui social, è su Instagram che riesce a dare il meglio di se stessa con foto e video, ma anche storie. Bellezza e sensualità, curve bollenti e fisico perfetto, ma anche una simpatia innata che le consente di essere molto apprezzata. Insomma, parliamo di uno dei personaggi che non passano inosservati ad ogni pubblicazione. Per rendersi conto della popolarità che la compagna di Lucas Peracchi ha raggiunto basta dare uno sguardo alla sua pagina Instagram ed ai numeri che collezionano i suoi post. Migliaia i follower che restano senza parole davanti alla sua bellezza disarmante e alle sue curve da perdere il fiato.

Eppure Mercedesz Henger ha ricevuto in passato delle forti critiche anche per il suo aspetto fisico. Incredibilmente ci sono stati dei follower, ma anche sua madre Eva, che l’hanno accusata di aver perso tutta la sua femminilità a causa di un fisico scolpito e troppo allenato. Insomma, una linea quasi ma ‘maschiaccio’ che non sarebbe piaciuta a qualcuno. A suon di post bollenti che invece hanno dimostrato l’esatto contrario, la bellezza di origini ungheresi ha zittito tutti. Infatti i suoi follower stravedono per le sue qualità fisiche, soprattutto quando si mostra in costume o in bikini. Proprio l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha lasciato tutti i fan senza parole. In costume è emerso il fisico perfetto ed un lato b che ha infiammato Instagram. Post che ha ricevuto tantissimi commenti e che riproponiamo sotto lasciando come sempre a voi i commenti.