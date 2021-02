Eva Padlock, l’intimo è un filo sottile che lascia scoperto tutto: “Sei illegale”

Eva Padlock scatenata su Instagram: la modella spagnola ha indossato un intimo simile ad un filo interdentale lasciando scoperto le sue curve

La modella spagnola ed ex “Ombrellina” della Moto GP rimane una delle protagoniste assolute sul web. I suoi post sono spesso da bollino rosso e non lasciano spazio all’immaginazione dei follower su Instagram. Web influencer di successo, riesce a far scatenare vere piogge di commenti e like ad ogni post che pubblica. Ormai il suo processo di internazionalizzazione è completato, tanto che le arrivano consensi non solo dalla sua spagna ma anche dall’Italia dalla Francia e dall’Inghilterra. Sotto il suo profilo si parlano varie lingue, ma tutte che vanno nella stessa direzione. Quella che porta ai complimenti continui per lei che riesce a far sognare intere generazioni. Ormai la sua popolarità sul web è altissima, tanto che può essere considerata personaggio pubblico a tutti gli effetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Eva Padlock ha scatenato la passione dei follower con un post che ha evidenziato le sue curve bollenti che anche stavolta sono state poco coperte. La modella di Barcellona con la passione per l’Italia e quella della Juventus, spera di poter tornare quanto prima nel nostro paese. Magari proprio per assistere a qualche gara della sua squadra del cuore. Nell’ultimo post la bellezza spagnola si è mostrata in intimo scuro dalle dimensioni di un filo interdentale. Lasciando praticamente scoperto tutto. Follower che anche stavolta sono impazziti davanti alle sue curve bollenti che non sono passate inosservate. Una pioggia di like e commenti allo scatto che ha certificato ancora una volta tutta la passione del web nei suoi confronti. Foto postata sotto e che come sempre lasciamo commentare a voi dopo il successo clamoroso che ha riscontrato sul web.