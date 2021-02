Belen Rodriguez aspetta una femmina, ecco il nome scelto dalla coppia  

Belen Rodriguez confessa a Silvia Toffanin tutti i retroscena sulla sua seconda gravidanza. Ecco cosa ha raccontato a Verissimo.

Belen Rodriguez ospite al programma di canale cinque, Verissimo racconta tutti particolari della sua nuova gravidanza. La bella argentina ha scelto il salotto di Silvia Toffanin per confidare al pubblico tutte le emozioni che sta vivendo assieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese. Un momento di grande felicità e amore che Belen pensava che non avrebbe mai più provato. E invece dopo sei mesi dall’arrivo del 25enne Antonino nella sua vita, ammette di essere una donna innamorata pazza e soprattutto impaziente di conoscere la sua nuova bambina. Si avete capito bene: Belen è in attesa proprio di una femminuccia che dovrebbe nascere la prossima estate e si chiamerà Luna Marie. La Rodriguez si augurava fortemente fosse una femmina e ora il suo sogno è diventato realtà: “Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine” ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin. Sull’arrivo così improvviso della gravidanza la showgirl racconta un retroscena inaspettato. La 38enne ha confessato di essere rimasta incinta per sbaglio una prima volta. Lei e Antonino erano scioccati dalla notizia, ma prima di elaborare la cosa dopo soli 4 giorni, Belen ha perso il bambino. In quel momento hanno capito che nonostante la relazione fosse iniziata solo da poche settimane, grazie al loro fortissimo amore erano già pronti per creare una nuova famiglia insieme. E hanno deciso di non perdere tempo e di riprovarci immediatamente: un solo mese dopo, Belen era di nuovo incinta.

Insomma un bambino fortemente voluto della coppia che nonostante sia spesso stata fortemente criticata, ha deciso di dimostrare al mondo tutto il suo amore. L’opinione pubblica ha contestato aspramente il repentino cambio di direzione di Belen che fino allo scorso maggio era legata al marito Stefano De Martino.

Poi un flirt estivo con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e infine a settembre l’inizio della relazione con Spinalbese. Nonostante le malelingue Belen Rodriguez, quando parla di Antonino sembra rinata. Un amore che non si aspettava più e invece è arrivato, rivoluzionandogli la vita. E noi gli facciamo i nostri migliori auguri.