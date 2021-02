Belen Rodriguez ha raccontato a Verissimo come si è accorta della gravidanza e che quest’ultima è arrivata dopo un aborto spontaneo

Belen Rodriguez è pronta a raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. La conduttrice, infatti, domani andrà in onda con una nuova puntata e ospiterà proprio la modella argentina. La show girl parlerà della sua gravidanza inaspettata e della sua storia con Antonio Spinalbese. I due stanno insieme da pochissimo tempo ma fin dal primo istante per entrambi è stato colpo di fulmine. Belen, però, per la prima volta racconterà anche cosa le è accaduto prima di scoprire di essere in attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenfanpage_)

Belen Rodriguez e il dramma dell’aborto

La show girl ha lasciato la presentatrice davvero senza parole. Sappiamo bene che è già madre di Santiago, avuto dalla precedente relazione con Stefano De Martino. Belen Rodriguez ha raccontato che prima della gioia della gravidanza, lei e Antonio hanno affrontato un vero dramma.

La modella ha avuto un aborto spontaneo, che però ha fatto capire loro quanto era importante la loro storia e soprattutto quanto desiderassero diventare genitori. Un’emozione che la Rodriguez ha già provato con il primo bambino rispetto a Spinalbese che non ha figli.

Belen ha spiegato ancora che quando ha saputo di essere rimasta incinta la seconda volta lei e il proprio compagno sono rimasti senza parole. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Belén Rodriguez (@belenfanpage_)

La show girl e Antonio Spinalbese aspettano una bimba

Belen Rodriguez sarà una delle protagoniste della prossima puntata di Verissimo attesa per il 20 febbraio. La modella ha svelato alla conduttrice il sesso del futuro nascituro e possiamo confermare che sarà una femminuccia. Lei e Antonio Spinalbese aspettano una bambina che desiderava da tempo e che spera tanto le somigli, ha dichiarato. Inoltre, la Rodriguez che attualmente è al quinto mese di gestazione ha svelato in anteprima anche il nome della piccola e ha annunciato che si chiamerà Luna Marie.