Paola Di Benedetto, bellezza straripante: sotto la giacca niente, fan pazzi di lei

Paola Di Benedetto bella da impazzire su Instagram: la vincitrice della scorsa edizione del GF Vip ha scatenato le fantasia dei follower

E’ stata la rivelazione della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quello della prima esperienza da conduttore di Alfonso Signorini. Quella che ha visto tra i protagonisti Adriana Volpe Valeria Marini Rita Rusic Clizia Incorvaia Andrea Denver Paolo Ciavarro Antonella Elia ed Antonio Zequila, solo per fare qualche nome. Tra tanti personaggi che alla vigilia partivano con i favori del pronostico, alla fine ha trionfato lei. L’ex Madre Natura in Ciao Darwin, puntata dopo puntata ha conquistato davvero tutti. Prima con la sua pacatezza e la sua dolcezza. Poi anche con un bel caratterino che le ha permesso di affilare le armi e puntare dritto alla finale e alla vittoria. Che è stata un successo importante per lei. Uno slancio alla sua carriera. Una soddisfazione immensa per lei in un 2020 da dimenticare per tanti aspetti. Primo tra tuto quello dell’emergenza Coronavirus.

Paola Di Benedetto dalla vittoria al Grande Fratello Vip ha spiccato il volo. E per lei sono arrivate tante belle notizie sia nella sua vita privata che in quella lavorativa. Su tutte la convivenza con Federico Rossi, che è arrivata con la fine del lockdown che ha costretto milioni di italiani a rimanere rinchiusi a casa a causa dell’emergenza sanitaria scoppiata proprio un anno fa. Adesso la 26enne vicentina è diventata anche una protagonista assoluta sui social. In particolare su Instagram resta un personaggio seguitissimo ed apprezzato dai follower. Che non perdono occasione per manifestare la loro passione nei suoi confronti a suon di like e commenti. Che le permettono di evidenziare la sua popolarità ormai raggiunta da tempo. Nell’ultima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram è stata definita irresistibile dai fan. Che hanno notato non solo la sua bellezza assoluta ed un fascino estremo. Ma anche una scollatura che ha mostrato un dettaglio bollente che non è sfuggito. Tanti i commenti per lei da parte dei fan al post che abbiamo pubblicato sotto lasciando a voi i commenti.