Meteo oggi giovedì 18 febbraio: cambiamenti in vista, ma non in tutte le regioni

Meteo oggi giovedì 18 febbraio: in arrivo buone notizie per l’Italia, con l’ondata di correnti calde su gran parte delle regioni

In arrivo buone notizie meteo sull’Italia. In questo giovedì che ci porterà alla terza settimana del mese di febbraio, la situazione comincerà a delinearsi con novità interessanti. La bassa pressione ed il freddo si confermeranno in rapido dissolvimento, con le ventate di aria tiepida provenienti da un consistente anticiclone pronte ad irrompere. Non in tutte le regioni, ma in gran parte le soleggiate cominceranno a prendere il sopravvento. Pochi i residui rovesci che si dilungheranno nella giornata di oggi, così come i cieli grigi si manterranno essenzialmente su parte del Nord. Quello che ci attende è un vero e proprio anticipo di primavera che porterà una considerevole tregua all’orizzonte. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alle previsioni per le prossime ore.

Al Nord situazione stabile rispetto alle ultime 24 ore, con il bollettino meteo che presenterà poche criticità. L’instabilità delle ore mattutine a Nordovest, con pioggia in Liguria e Piemonte, si sposterà lentamente verso Nordest. Con possibili rovesci in Friuli e Trentino. Cieli grigi sui rilievi alpini, schiarite sul resto delle regioni. Temperature in aumento e valori massimi che si registreranno a Genova con 12°. Possibili banchi di nebbia mattutini sulla Val Padana.

Al Centro maggiori insidie ancora una volta sul versante tirrenico, con possibili rovesci su Toscana e parte del Lazio. Sardegna soleggiata, così come il resto delle regioni che potranno godere di uno scenario meteo in forte miglioramento. Venti deboli ed unici possibili annuvolamenti sulla dorsale appenninica. Banchi di nebbia a valle, temperature in aumento e valori massimi toccati a Roma con 13°.

Al Sud si registrerà lo scenario meteo migliore in assoluto. Con tante schiarite a portare le prime ventate di anticipo di primavera che renderà la giornata tiepida soprattutto nelle ore di punta. Soleggiate in tutte le regioni, nessuna pioggia prevista e bel tempo lievemente offuscato solo nelle ore serali con un abbassamento dei valori. In generale le temperature saranno in aumento e valori massimi registrati a Palermo con 15°. Di poco inferiori i valori nelle altre principali città.