Meteo domani venerdì 19 febbraio: anticipo di primavera in arrivo. I dettagli

Meteo domani venerdì 19 febbraio: in arrivo un anticiclone imponente sull’Italia, che porterà un anticipo di primavera in molte regioni

La giornata di domani presenterà un quadro meteo ancora in evoluzione positiva. Infatti, come avevamo anticipato nei bollettini scorsi, si preannuncia un fine settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo. Con l’anticipo di primavera che diventerà concreto già nel prossimo fine settimana. La pressione in aumento darà i primi risultati già nelle prossime ore, con il venerdì che si caratterizzerà per un flusso di maltempo in alcune regioni come l’Umbria la Toscana per il centro. Annuvolamenti anche a Nord, bel tempo al Sud. Di seguito il dettaglio sul tempo previsto per le prossime 24 ore.

Al Nord bollettino meteo incerto, con cieli grigi e possibili piogge sulla maggior parte delle regioni occidentali ed orientali. Nebbie mattutine in rapido dissolvimento sulla Val Padana, poi tempo incerto a partire dalla Liguria, nuvole anche in Lombardia e Piemonte, ma anche in Trentino e Friuli. In ogni caso le temperature resteranno in lieve aumento con il termometro che toccherà i valori massimi a Bologna con 14°.

Al Centro situazione meteo che resterà in peggioramento sul versante tirrenico, con possibili piogge sulla Toscana ma anche l’Umbria nella mattinata. Non ci saranno grosse criticità da segnalare, ad eccezione della dorsale appenninica dove rovesci si potranno presentare anche nelle ore pomeridiane. Sul resto delle regioni soleggiate sparse, anche in Sardegna il bel tempo manterrà per tutta la giornata. Temperature anche sul centro Italia in aumento, con i valori massimi registrati a Cagliari con 15°.

Al Sud lo scenario meteo non farà registrare alcuna criticità. Sole e schiarite su tutte le regioni, qualche addensamento si registrerà nel pomeriggio in Puglia, per il resto anticipo di primavera che comincerà a mostrarsi nelle prossime ore, concretizzandosi poi nel fine settimana. Temperature in aumento, mari calmi e venti deboli o assenti. Valori massimi registrati a Palermo con 16°. Nessun problema con i collegamenti alle isole minori.

La situazione di stabilità e l’arrivo anticipato della primavera si avvertirà con maggiore insistenza a partire dalla giornata di sabato. Ma per ulteriori e più dettagliati aggiornamenti rinviamo ai prossimi bollettini.