Maria Mazza, il body aderente fa impazzire i follower di IG: “Beyoncé bianca”

Maria Mazza ha ricevuto una serie di complimenti dai follower, anche ironici, per un outfit che ha mostrato le sue curve stratosferiche

Come riuscire in uno scatto a far perdere la testa ai follower. La showgirl napoletana lo ha fatto ancora una vola con una foto su Instagram che ha mostrato tutta la sua sensualità che la proietta tra le donne più affascinanti in circolazione. Non è un caso infatti che anche sui social la protagonista di Avanti un altro riesce a catturare l’interesse generale. E che i suoi numeri mostrino la sua forte popolarità raggiunta negli anni. A 45 anni la bellezza di origini americane è una donna attraente e seducente, che non passa mai inosservata. L’ex fidanzata di Francesco Totti ha avuto una carriera gratificante, tanto che oggi viene considerata come un personaggio pubblico apprezzato sia nel ruolo di showgirl che in quello di attrice. Fisico prorompente e fascino tutto partenopeo, per i follower resta una donna dalle qualità innumerevoli.

Maria Mazza oltre ad essere un personaggio importante nel programma di Paolo Bonolis che sta per cominciare, resta seguitissima anche sui social. Dove riesce a catturare le attenzioni dei follower grazie alle sue curve che non passano inosservate. Dai suoi scatti spesso bollenti emergono dettagli che non sfuggono, e che fanno impazzire i suoi ammiratori. Che non perdono occasione per manifestare tutto il loro entusiasmo e passione nei suoi confronti. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha mostrato ai follower un outfit mozzafiato in un body scuro dai camerini di Avanti un altro. Curve in primo piano e sensualità assoluta i dettagli che hanno reso infuocato lo scatto e che ha esaltato il web. Tantissimi i messaggi per lei da parte dei follower che non hanno risparmiato anche commenti ironici per puntualizzare la sua forte sensualità. “Adesso posso anche chiudere Instagram” ha scritto qualcuno. “La Beyoncé bianca” ha commentato un follower che ha voluto sottolineare l’esplosività delle sue curve. Foto che vi abbiamo riservato sotto, a voi tutti i commenti.