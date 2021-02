Claudia Ruggeri ha postato una foto su Instagram che ha evidenziato un dettaglio davvero bollente che ha fatto impazzire i suoi follower

La showgirl è tornata protagonista su Instagram con un post che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei suoi follower. La bellezza romana e cognata di Paolo Bonolis continua a regalare scatti bollenti sui social, dove viene apprezzata per la sua simpatia contagiosa. Ma soprattutto per le sue qualità fisiche che non passano inosservate. E che anzi regalano emozioni forti soprattutto quando si presenta in outfit davvero mozzafiato. Tra qualche settimana, insieme alle compagne di avventura Sara Croce Laura Cremaschi Maria Mazza e Francesca Brambilla, tornerà protagonista del game show Avanti un altro. La trasmissione di Paolo Bonolis che si preannuncia emozionante anche in questa nuova edizione posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli spettatori hanno cominciato il conto alla rovescia, ingannando l’attesa sui social potendo ammirare le protagoniste che da qualche giorno stanno annunciando la ripresa delle registrazioni del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Tra queste c’è di sicuro Claudia Ruggeri. Che non smette di lasciare senza parole i follower ad ogni sua apparizione. Nell’ultimo scatto che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale ha regalato una nuova emozione forte. Una foto non adatta a persona deboli di cuore. “Ho un debole per quelle persone che entrano nella tua vita e ci rimangono 🤍” ha scritto la showgirl a margine di uno scatto bollente. Che ha messo in evidenza la sua bellezza, ma anche un dettaglio bollente. Infatti la giacca sbottonata ha mostrato una scollatura ampia che ha esaltato i suoi fan. Che non hanno potuto fare altro che ammirare la sua sensualità e scatenarsi in like e commenti di esaltazione del suo personaggio. “Sei la sensualità” ha scritto un fan che si è detto pazzo del suo fisico perfetto e delle sue curve mozzafiato. Post che anche stavolta ha fatto il giro del web, e che vi proponiamo sotto lasciando spazio ai vostri giudizi. Cosa ne pesate? Anche per voi la 37enne romana rimane una delle bellezze principali della televisione e del web?