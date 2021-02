Carlotta Mantovan esalta i follower con il primo bikini: “Energia positiva”

Carlotta Mantovan esalta i follower di Instagram con un bikini che ha mostrato la vedova di Fabrizio Frizzi in forma smagliante

Una foto su Instagram della vedova di Fabrizio Frizzi ha catturato l’attenzione dei suoi follower. L’ex modella e giornalista è uno dei personaggi più seguiti sul web, anche a seguito della tragica scomparsa del celebre conduttore. Una morte che ha scosso il mondo dello spettacolo e della televisione. L’assenza di Frizzi resta ancora un vuoto incolmabile, tanto che la Rai ha avuto una presa di posizione forte al momento della sua scomparsa. Con gli studi televisivi che oggi portano il suo nome. La 38enne di Mestre non ha vissuto momenti facili soprattutto a seguito della perdita del marito. Il suo amore principale resta quello della figlia Stella, la sua passione i cavalli. Infatti tanti sono i post della bella Carlotta che in più interviste ha confessato di essere riuscita ad andare avanti proprio a questi suoi amori. Oltre all’affetto delle persone che l’hanno sempre sostenuta, anche nei momenti difficili.

Carlotta Mantovan è molto attiva anche sui social. Tanti sono i post che la mostrano anche indaffarata nelle questioni di vita provata. Oggettivamente parliamo di una donna estremamente sensuale, che è riuscita ad andare avanti con grande forza dopo il fortissimo dolore per la scomparsa di Frizzi. Tanti sono i follower che si dicono pazzi di lei, che in ogni caso non pensa ad un nuovo uomo nella sua vita. Almeno per il momento, poi chissà cosa le potrà accadere in futuro. Sta di fatto che ad oggi appare in una grandissima forma fisica. Con i follower che hanno potuto apprezzare il suo primo bikini stagionale approfittando del primo sole di oggi. Bellissima e sorridente, anche questa volta ha stupito i follower con uno scatto che ha messo in risalto tutta la sua sensualità. “Primo sole, energia positiva” il suo commento alla foto. Che è stato interpretato come un messaggio di speranza a tutti i follower in un momento particolare per l’Italia, ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus. Foto che vi riproponiamo sotto, lasciando a voi i commenti.