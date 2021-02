Sara Croce, il buongiorno scalda il web: sotto la giacca niente per la “Bonas”

Sara Croce senza limiti su Instagram: la “Bonas” ha scatenato i follower con una foto che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione

“Bellissima ed irresistibile” ma anche “La perfezione di una dea” e tanti altri messaggi di esaltazione. Questi solo una piccolissima parte dei complimenti che sono arrivati solo la sua foto. Quella del buongiorno che ha scaldato il cuore dei suoi follower. “La sobrietà” ha scritto la “Bonas” di Avanti un altro in modo ironico nel mostrare un outfit da capogiro che ha raccolto tantissimi consensi. E che le ha permesso di certificare ancora una volta la grande passione dei fan nei suoi confronti. Il suo curriculum televisivo è noto, con il passaggio dal ruolo di “Madre Natura” in Ciao Darwin a quella di “Bonas” di Avanti un altro. Fedelissima di Paolo Bonolis in due delle trasmissioni più famose e seguite della televisione, ha bruciato le tappe in questi mesi. Diventando un personaggio amatissimo anche sul web, su Instagram in particolare.

Sara Croce ha scritto una dedica d’amore al compagno Gianmarco Fiory in occasione della festa di San Valentino: “Mi hai salvata, in tutto. Con te festeggio tutti i giorni. Ti amo”. Con questa frase la Venere di Garlasco ha voluto sottolineare l’amore con il calciatore che dura da qualche mese. Sin dall’estate i due si sono mostrati insieme ufficializzando una storia d’amore che ha appassionato i fan della coppia. Tanti in queste settimane i post della showgirl che ha anticipato la data del ritorno di Avanti un altro. Che quest’anno comincerà per l’8 marzo. Insieme alle sue compagne di avventura Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, non vede l’ora di tornare a farsi apprezzare in televisione. Intanto le registrazioni del programma continuano. Con i post spesso bollenti delle bellezze del game show che catturano l’attenzione generale. Come ha fatto la Bonas Sara che si è presentata con un buongiorno da urlo. L’outfit dorato con giacca sbottonata e niente intimo. Particolare bollente che non è passato inosservato e che lasciamo giudicare a voi.