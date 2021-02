Matilde Brandi, la scollatura mostra un dettaglio bollente: “Meravigliosa”

Matilde Brandi non sta trascorrendo dei giorni particolarmente felici. Ma su Instagram la showgirl è stata davvero irresistibile per i fan

La showgirl ed attrice romana non sta vivendo un periodo particolarmente felice. E tutto può rapportarsi alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il programma che l’ha vista protagonista per alcuni mesi prima della eliminazione che forse anche lei si aspettava. La sua partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini non è stata esaltante. Immaginava forse un percorso diverso da quello che ha portato avanti, ma adesso che non si può più tornare indietro, col senno di poi ci avrebbe ripensato molte volte prima di fare delle scelte. Sia all’interno della casa che all’esterno. Infatti i suoi dolori sono arrivati dalla rottura con il compagno Marco Costantini. Lui non è mai stato d’accordo con la partecipazione della compagna al GF Vip. E all’uscita dalla casa della vippona ha pensato bene di lasciarla con un sms.

Matilde Brandi ha raccontato il suo dolore ed il suo forte dispiacere per la rottura con il compagno a Domenica Live. Nel programma di Barbara D’Urso in lacrime ha mostrato la sua forte delusione per quanto accaduto. Sapeva bene che Marco non era assolutamente d’accordo con la partecipazione al programma, ma mai avrebbe immaginato una reazione così forte nei suoi confronti. Il momento di scoramento è forte, ma adesso ha deciso di reagire. E di farsi apprezzare per la persona solare e anche sensuale che è. A 51 anni appare come una donna bellissima ed attraente. Bella e con un fisico invidiabile. Nell’ultimo scatto su Instagram i follower l’hanno ritenuta irresistibile, con una scollatura che non è passata inosservata. E che ha scatenato le fantasie dei follower che non perdono occasione per mostrarle il loro affetto. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.