Claudia Ruggeri super sexy in body di pizzo. La Miss fa perdere la testa a tutti i suoi fan con uno scatto da urlo

non si smentisce mai Claudia Ruggeri che ogni giorno sul suo seguitissimo account continua a postare scatti che mandano in delirio i suoi seguaci. Sempre sexy e mai volgare, la Bonas di Avanti un altro è pronta a tornare su Canale 5 in tutto il suo splendore. La cognata di Paolo Bonolis, da settimane è impegnata nelle registrazioni del noto game show che dovrebbe partire, salvo cambiamenti, il prossimo 8 marzo.

Claudia Ruggeri: una bomba sexy

La giovane è stata la modella di puntata di Paolo Bonolis, senza però dimenticare le colleghe Sara Croce e Laura Cremaschi. Tutte e tre sono riuscite a conquistare il pubblico di Ciao Darwin e Avanti un altro con la loro bellezza e sensualità. Claudia Ruggeri è sempre molto attiva su Instagram e infatti il proprio account è seguito da oltre un milione di fan. Un traguardo davvero importante, che oggi le da grandi soddisfazioni.

Ogni giorno, la show girl non perde occasione per postare scatti e video della sua quotidianità e lo fa sempre in maniera molto particolare. In questo caso, poche fa si è mostrata in accappatoio, con un apertura proprio sul decolletè che evidenzia la scollatura esagerata. Il tutto per annunciare una grande novità, la partenza di Avanti un altro.

La Miss di Avanti un altro fa il pieno di like

“Ogni tanto femmina” ha scritto Claudia Ruggeri accanto al post. Nel giro di pochi minuti la foto ha fatto il pieno di like e commenti. In tanti, infatti, non vedono l’ora di rivedere il proprio programma preferito e concedersi qualche minuto di leggerezza. Paolo Bonolis e Luca Laurenti non hanno rivali e come sempre, da anni, conquistano tutti.

La loro simpatia e la propria professionalità non ha eguali e dopo la lunga sospensione da parte di Mediaset,a causa dell’emergenza Sanitaria dovuta da Covid tutti non attendono altro che il suo ritorno.