Michelle Hunziker, il messaggio stupisce i fan: “E’ arrivato il momento di farlo”

Michelle Hunziker ha lanciato un messaggio dalla sua pagina Instagram che ha colpito tutti i suoi follower. Scopriamo di cosa si tratta

La conduttrice ha postato un lungo messaggio su Instagram. Portando all’attenzione dei follower un argomento importante e di assoluta attualità. Non è la prima volta che l’ex di Eros Ramazzotti riesce ad attirare l’attenzione generale con temi di assoluto interesse pubblico. Non solo per la sua simpatia e bellezza i follower di Instagram la seguono con tanta passione e costanza. Ci sono dei post che spesso mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate e che le permettono di ricevere tantissimi complimenti. A 44 anni la moglie di Tommaso Trussardi sa farsi apprezzare anche per questo. Oggettivamente per lei parliamo di un personaggio pubblico conosciutissimo ed apprezzato anche per la sua bellezza e sensualità. Aspetto che la conduttrice di origini svizzere ha mostrato anche nell’ultimo scatto. Ma che come detto ha avuto un significato ben diverso. E ha voluto raccontare il suo pensiero sul ruolo della donna in un periodo storico difficile come quello che stiamo vivendo. E caratterizzato dall’emergenza Coronavirus. Già tempo fa aveva posto l’attenzione generale sulla crisi di governo che la spaventava. Perché appunto arrivata in un contesto difficile, dove servono decisioni veloci ed incisive per porre rimedio ad una emergenza sanitaria che ha colpito anche il nostro paese. E per questo motivo per lei una crisi di governo non avrebbe aiutato in questa direzione. Tanti i commenti positivi, ma anche qualche critica per lei per quelle parole, che secondo qualcuno provenivano da chi non si trovava in una situazione di necessità.

“L’emancipazione per me ha sempre avuto un grande valore.

Fin da quando ero piccola e giocavo nel cortile in🇨🇭mi sentivo dire cose come: “non puoi partecipare, questo non è un gioco per femmine” oppure “piangere è da femminuccia” o “le femmine sono deboli” o “stai zitta, che ne sai, sei una femmina”…😤

Ho sempre provato un grande senso d’ingiustizia in tutto ciò. Già all’epoca non mi piacevano questi stupidi cliché e non mi riconoscevo in essi. Per cui ho iniziato da subito a coltivare una grande voglia di far valere i diritti delle donne nel mio piccolo. Oggi più che mai ritengo sia fondamentale non perdere la gioia di essere donne con TUTTE le nostre sfaccettature. Non abbiamo più bisogno di trasformarci in maschi o emulare i loro comportamenti per essere ritenute intelligenti e per poter lavorare in ambiti poco frequentati da donne… abbiamo preso coscienza che se desideriamo essere sensuali ogni tanto, non è sinonimo di poca serietà o superficialità. Possiamo essere molte cose perché tutto ciò non ha niente a che fare con i nostri diritti!

Per fortuna qualche battaglia a fatica è stata vinta, ma è ancora lunga la strada verso l’emancipazione… io, ad esempio, ho un enorme pazienza e non demordo.

Spero di riuscire ancora a vedere in questo paese che tanto amo un giorno una prima ministra donna. Oibò… potrebbe sorprendere tutti gli italiani e dare molte soddisfazioni anche agli uomini, ma purtroppo qui a parte Nilde Iotti, la quale è stata la prima e l’unica donna ad aver avuto una delle tre cariche più importanti nella repubblica italiana nel lontano 1979 (presidente della camera dei deputati per 13 anni) mai più nessuno… ossignur che faticaaa!!!forza e coraggio ragazze!!! Una delle nostre più grande virtù è la lungimiranza! 😂”.