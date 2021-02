Meteo oggi martedì 16 febbraio: con l’anticiclone cambia di nuovo la situazione

Meteo oggi martedì 16 febbraio: l’arrivo dell’anticiclone sull’Italia porta un nuovo cambiamento della situazione in parecchie regioni

Il giorno di Carnevale porta delle buone notizie meteo sull’Italia. Ma non in tutte le regioni. L’attivo di un anticiclone sulla penisola regala una parziale stabilità, con un lieve aumento delle temperature soprattutto nel Centro Sud. Ma anche al Nord la situazione resterà migliore rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. L’aria rimarrà gelida sui rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica, ma un sensibile miglioramento dello scenario si registrerà grazie ad un massiccio arrivo di aria più tiepida in vaste aree. Non mancheranno le eccezioni, con le piogge che rimarranno in Toscana e Liguria ed in piccola parte nelle aree tirreniche. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo che ci aspetterà nelle prossime ore.

Al Nord bollettino meteo che si caratterizza per una ritrovata stabilità, soprattutto nelle temperature. Non mancheranno piogge ed addensamento sul versante occidentale con la Liguria bagnata soprattutto nell’area da Genova e La Spezia. Bagnata anche la Val Padana al mattino, schiarite nel pomeriggio. Neve presente sui rilievi alpini e nelle aree di confine. Soleggiate sul resto delle regioni. Temperature in lieve aumento con picchi registrati a Genova con 11°.

Al Centro miglioramenti in atto già dalla mattinata, con aumento delle temperature e schiarite su gran parte del territorio. Bollettino meteo che finalmente presenta uno scenario tranquillo con un netto cambio della situazione rispetto alla giornata di ieri. Piogge possibili solo in Toscana e Umbria. Sardegna asciutta e soleggiata per gran parte della giornata. A Roma e Pescara il termometro registrerà i valori massimi di 10°. Di poco inferiori altrove.

Al Sud sole e temperature più miti su molte regioni. Il cambio dello scenario sarà quasi repentino, con un miglioramento delle condizioni meteo tangibile dalla mattinata. L’anticiclone di Carnevale porterà infatti benefici diretti ed immediati su tutte le aree dopo giorni di grande freddo e neve. Temperature quindi di nuovo in aumento con valori massimi registrati a Palermo con 12°. A Napoli e Bari di poco inferiori con 10°. Venti deboli e mari poco mossi o calmi ovunque.