Meteo domani mercoledì 17 febbraio: l’inverno perde colpi, ma non ovunque

Meteo domani mercoledì 17 febbraio: lentamente le correnti fredde stanno abbandonando l’Italia, ma non in tutte le regioni. I dettagli

L’inverno sembra poter perdere i colpi dopo giorni di freddo intenso. Se nella giornata di oggi ancora qualche picco di aria gelida ha regalato un bollettino meteo ancora instabile, a partire dalla giornata di domani è attesa sull’Italia un clima mano rigido e più umido. Le correnti arrivate dalla Russia stanno velocemente abbandonando la penisola lasciando spazio a cieli nuvolosi e coperti in vaste aree. Maggiormente al Centro – lungo la dorsale appenninica – ed al Sud possibili piovaschi, che interesseranno comunque ancora la Toscana e la Liguria e l’area tirrenica. Di seguito gli aggiornamenti sulla situazione prevista per domani.

Al Nord bollettino meteo che non presenterà grossi problemi, a parte qualche pioggia che prenderà spazio ai cieli sereni. Liguria e parte del Piemonte in primo luogo, sul resto delle regioni schiarite o piccoli addensamenti che renderanno lo scenario grigio ma asciutto. Pianura Padana asciutta, soleggiate altrove. Temperature in leggero aumento, valori massimi previsti a Torino con 12°, 11° a Milano e Genova.

Al Centro bollettino meteo caratterizzato da cieli grigi e perturbazioni sparse. L’aumento delle temperature e l’arrivo di aria calda che si sovrappone a quella fredda residua, oltre a creare situazioni di nebbie mattutine previste in Toscana, porterà un tempo umido. Possibili piogge sull’area tirrenica, con addensamenti anche nel pomeriggio. Schiarite in Sardegna che a differenza delle altre aree centrali godrà di soleggiate sparse per l’intera giornata. Temperature anche qui in leggero aumento, con il valore massimo di Roma con 11°.

Anche al Sud la giornata sarà abbastanza variabile, con possibili precipitazioni sin dalle ore mattutine soprattutto sulla Campania e sulla Calabria. Per entrambe le regioni il maltempo riguarderà l’area costiera e tirrenica, che rimarrà maggiormente colpita da questa ondata di maltempo caratterizzato dall’aumento delle temperature. Sole sulle altre regioni, Sicilia compresa. Con Palermo che farà registrare il picco di 13°. Valori leggermente inferiori a Bari con 12° e a Napoli con 11°.

Miglioramenti consistenti attesi per la giornata di giovedì, con un ulteriore aumento delle temperature che in ogni caso racconteremo nei prossimi bollettini.