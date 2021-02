Laura Cremaschi ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei suoi fan con commenti ironici che hanno esaltato la sua sensualità

La modella e web influencer è un personaggio seguitissimo sul web. Le sue foto ed i video che posta su Instagram raggiungono dei risultati impressionanti in termini di like e commenti sin dalla pubblicazione. Insieme a Sara Croce e Claudia Ruggeri rappresenta un tris di assoluta sensualità che i fan possono ammirare nel game show Avanti un altro. Il famoso programma di Paolo Bonolis ha riscosso un grandissimo successo nella passata edizione. Quest’anno, per una serie di casualità ed in primo luogo per il protrarsi del Grande Fratello Vip, il suo inizio è stato spostato al prossimo 8 marzo. Poco meno di un mese di attesa per gli spettatori che presto potranno ammirare non solo la modella ed influencer ma anche tutte le altre bellezze del programma, compresa Maria Mazza che completa il parterre eccezionale delle bellezze del programma.

Laura Cremaschi e Sara Croce, due delle bellezze assolute di Avanti un altro, sono molto amiche. Il loro legame va oltre all’amicizia sul lavoro, e spesso per mostrare questo sentimento speciale ai follower postano tante foto insieme che rappresentano il forte legame. La bella web influencer e modella è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram. Come del resto lo è anche Sara Croce, che riesce a collezionare dei numeri record ad ogni pubblicazione. Ma anche la bella e sensuale Laura non è da meno. Infatti negli ultimi post pubblicati è apparsa in tutta la sua sensualità. Soprattutto in uno in particolare che abbiamo pubblicato sotto e che l’ha vista in un bikini mozzafiato che ha fatto impazzire i follower. Che non hanno perso lo spirito e l’ironia per commentare il suo décolleté esplosivo: “Sembri Pamela Anderson” ha scritto uno di loro. Ma davvero tantissimi sono stati i commenti e gli elogi per l’amica speciale di Sara Croce.