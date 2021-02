Laura Chiatti irresistibile in autoreggenti e tacchi a spillo: “Le stendi tutte”

Laura Chiatti in versione Cappuccetto Rosso sexy su Instagram: la celebre attrice nel giorno di Carnevale ha stupito tutti i suoi follower

L’attrice ha postato una foto su Instagram nel giorno di Carnevale ed ha raccolto tantissimi consensi dai follower. Che hanno apprezzato il suo travestimento da Cappuccetto Rosso sexy, con tanto di tacchi a spillo ed autoreggenti. Insomma, uno spettacolo per i suoi fan che continuano a stravedere per lei. Nelle scorse ore le sue parole hanno fatto il giro dei social e del web. La protagonista di “Ho voglia di te” e tantissimi altri successi del cinema italiano, ha raccontato la sua vita in un intervista al Corriere della Sera che ha incuriosito tutti i suoi fan. In un frangente ha ricordato il suo complesso per il seno piccolo. Un cruccio da giovane che l’ha tormentata. La moglie di Mario Bocci ha confidato l’operazione dopo il dimagrimento per ritoccarlo, per poi tornare alla seconda. Inoltre ha raccontato di non sentirsi “Femme fatale” e di essere anche abbastanza maschile nella sua vita privata. Anche se l’appellativo di donna sensuale le fa molto piacere. Insomma, a tutti piace essere visti come un simbolo sexy, e a lei questo aspetto le piace.

Laura Chiatti si è divertita a provocare i follower su Instagram con una foto da Cappuccetto Rosso sexy. Tacchi a spillo ed autoreggenti, sguardo ammaliante e curve ben in vista. Uno spettacolo meraviglioso per i suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like allo scatto (pubblicato sotto) che ha fatto rapidamente il giro del web. Tanti i complimenti per l’attrice che ha raccolto una serie ampia di like e commenti. Con la sua solita ironia che la contraddistingue, ha voluto lanciare un messaggio nel giorno di Carnevale. “Chi avrà più paura io o il lupo?”. Qualche critica non è mancata da chi per esempio l’ha trovata troppo dimagrita. Ma in generale la bellezza umbra ha raccolto tantissimi pareri positivi ad uno scatto che ha fatto anche sorridere. A voi i commenti.