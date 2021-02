Elisa De Panicis da impazzire su IG: l’intimo mostra un dettaglio bollente

Elisa De Panicis ha scatenato la passione dei follower con un post che ha messo in evidenza il suo fisico perfetto e delle curve bollenti

La modella ed influencer è apparsa in tutta la sua perfezione fisica in un post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. Non è la prima volta che l’ex gieffina riesce a scatenare la passione dei suoi follower sui social grazie alla sua estrema bellezza e sensualità che traspare dalle foto e dai video che pubblica. La sua esperienza nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip non è stata delle più felici. Anche per delle forti polemiche che hanno accompagnato il suo percorso sia all’interno della casa che all’esterno. Prima l’alterco con Andrea Denver, poi le discussioni con Salvo Veneziano che hanno portato le tensioni tra i fan di entrambi. Ma il vero successo per lei è arrivato dopo. Con l’uscita dalla casa più spiata d’Italia infatti si può dire che è cominciato il suo successo forte sui social. Tanto che oggi è una delle web influencer più seguite ed apprezzate.

Il successo di Elisa De Panicis è facilmente spiegabile. Infatti per lei parlano le foto ed i video che pubblica, che ricevono un successo clamoroso in termini di like e di commenti. Nelle sue ultime foto è apparsa in piena forma. Curve da capogiro e fisico perfetto le hanno consentito di arrivare tra i personaggi del web con maggiori credenziali nei confronti dei follower. Che non smettono di apprezzarla a suon di scatti bollenti e senza veli. Nell’ultimo pubblicato in ordine di tempo è apparsa in intimo ad infiammare le fantasie dei follower. Tantissimi i complimenti arrivati alla bellezza di Desio che proprio non vuole smettere di stupire. Nello scatto in intimo – che abbiamo pubblicato sotto – la passione dei follower è stata forte nei suoi confronti. Il gioco delle trasparenze e le curve ben in vista hanno fatto il resto. Con tantissimi fan che si sono detti pazzi di lei.