Belen Rodriguez ha postato una foto su Instagram che ha non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower: “La grande bellezza”

La showgirl argentina ha postato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower. Da qualche giorno la compagna di Antonino Spinalbese ha confermato la sua gravidanza, dopo settimane di anticipazioni ed indiscrezioni che avevano acceso i riflettori su di lei. Il gossip impazzito per la notizia che come detto ha trovato poi l’ufficialità dalla diretta interessata con interviste e post sui social. Tra qualche mese l’ex di Stefano De Martino sarà di nuovo mamma, per la gioia dei fan che adesso la vedono felice nella nuova relazione. Dopo mesi difficili per lei è arrivato l’amore, con questo secondo figlio dopo Santiago avuto proprio dalla relazione con De Martino. Giorni intensi ma particolari per la bellezza argentina che sta vivendo con molta tranquillità la sua condizione di mamma in attesa. Anche se non ha mai smesso di provocare i follower con scatti che mettono sempre in risalto le sue qualità fisiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez si è mostrata con un video con il pancino in evidenza, per attestare la sua attesa. Qualche ora fa invece è andata oltre, con uno scatto che ha messo in evidenza dei dettagli bollenti che non sono passati inosservati. Nuda in una vasca, ha fatto impazzire i follower che hanno voluto commentare lo scatto con il solito entusiasmo che arriva ad ogni sua pubblicazione. Tantissimi i commenti per lei che ha raccolto una serie infinita di complimenti per la sua sensualità ma anche per il fisico perfetto nonostante la gravidanza. Insomma, il solito clamore che arriva ad ogni mossa della bellezza argentina che sa bene come fare per infiammare i suoi fan. Scatto che ha fatto rapidamente il giro del web e che ha raccolto una serie infinita di commenti. Tutti che hanno esaltato la perfezione fisica della showgirl. Che ancora una volta ha mostrato tutta la sua popolarità anche sul web. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.