Sara Croce, l’inizio settimana è da sogno. Il top è minuscolo: “Baciata dal sole”

Sara Croce e l’inizio settimana da sogno per i follower: la “Bonas” di Avanti un altro è irresistibile in un top minuscolo che mostra tutto

Una foto della “Bonas” di Avanti un Altro per augurare un buon inizio settimana ai suoi follower. E Instagram è andato in tilt! E’ stato questo il risultato dello scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram dalla Venere di Garlasco, che ha fatto impazzire i suoi follower. Attivissima sui social, la 22enne showgirl è un personaggio celebre anche in televisione a dispetto della sua giovane età. Prima nelle vesti di “Madre Natura” in Ciao Darwin, poi “Bonas” nel game show sempre di Paolo Bonolis. La sua carriera è già un successo anche se ancora agli inizi. Ma per lei la strada sembra essere quella giusta e che porta dritto alla notorietà. Che sui social è già altissima, con i follower che non perdono occasione per mostrare tutto il loro affetto nei suoi confronti. Non c’è un post che non ottenga piogge di like e commenti, cosa che le è capitata anche con l’ultimo in ordine di pubblicazione. Migliaia i follower che si sono detti pazzi di lei mostrando con centinaia di commenti la loro passione nei suoi confronti.

Sara Croce da qualche mese ha trovato l’amore. Quello del calciatore Gianmarco Fiory che insieme a lei sembra stia vivendo un sogno. Molto toccante la dedica della showgirl al fidanzato nel giorno di San Valentino. Per la festa degli innamorati la bellezza di Garlasco ha voluto mostrare tutto il suo amore per il compagno con un messaggio pubblico su Instagram: “Mi hai salvata, in tutto. Con te festeggio tutti i giorni. Ti amo @gianmarcofiory26 ♥️”. Non un messaggio banale, ma la conferma di essere davvero innamorata del calciatore nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla loro ufficializzazione della relazione. Che è avvenuta durante l’estate scorsa. Insomma, su Instagram, tra storie e post che raccontano anche la sua vita privata, la showgirl continua ad apparire irresistibile. Come nell’ultimo post, con un top strettissimo che ha trattenuto a stento le sue curve ed un raggio di sole nello scatto che ha esaltato ancora di più la sua bellezza. Post che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.