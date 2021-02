Meteo oggi lunedì 15 febbraio, la settimana: tempo gelido ancora per 24 ore, poi cambia tutto, con l’anticiclone in agguato. I dettagli

La terza settimana del mese di febbraio si apre con una situazione meteo non troppo differente da quella dei giorni precedenti. Freddo e tempo gelido fino a sera prima di un sensibile miglioramento in atto provocato dall’arrivo di un anticiclone che riporterà una ventata di aria meno fredda. Confermando l’andamento pazzo di questa seconda parte dell’inverno. Di seguito il dettaglio della settimana partendo dalla giornata di oggi. Come detto il lunedì post San Valentino ripercorrerà l’andamento meteo delle ore precedenti. Nevicate anche a bassa quota non solo al Nord ed al Centro ma anche al Sud, soprattutto nell’area meridionale della Campania e della Calabria.

Gelo e tempo rigido sulle altre regioni, con l’insidia ghiaccio a rendere critica la situazione soprattutto per gli spostamenti veicolari nelle ore mattutine e serali. Termometro sotto zero in Val Padana e sui rilievi alpini, ma anche lungo la dorsale appenninica la situazione resterà gelida. Sardegna asciutta, ma il vento forte di Burian renderà lo scenario freddo e gelido come sul resto dell’Italia.

–> Leggi anche Covid, altri 221 morti, quasi 100 mila vittime in un anno. E ritorna l’opzione del Lockdown pesante

Piccoli cambiamenti a partire già da martedì 16, con lo scenario meteo che vedrà la comparsa dell’alta pressione con una maggiore stabilità nella maggioranza delle regioni. Tempo asciutto ed in miglioramento le temperature. Piccole eccezioni per la Toscana e la Liguria che fino a giovedì 18 faranno registrare anche rovesci intensi soprattutto nelle aree interne. Precipitazioni che interesseranno anche altre regioni del Nordovest con cielo grigio e possibili piogge.

–> Leggi anche Vietato sciare anche con il Governo Draghi, il ministro ha firmato l’ordinanza

Ma come detto le temperature saranno in aumento. Il freddo intenso rimarrà in alcune regioni, anche del Sud, ma solo nelle ore mattutine e serali. Ci avviciniamo così al fine settimana, con giovedì 17 e venerdì 18 che caratterizzati da piccoli addensamenti e maltempo sparso con scenario meteo peggiore al Centro Sud. Temperature in costante aumento fino al sabato ed alla domenica. Con soleggiate sparse su tutta la penisola e fine della perturbazione. Una piccola pausa dopo questi giorni di freddo intenso. Nelle prossime ore aggiorneremo ulteriormente la situazione con bollettini su tutte le regioni.