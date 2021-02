Meteo domani martedì 16 febbraio: arriva l’anticiclone con novità per molte regioni

Meteo domani martedì 16 febbraio: novità sull’Italia, con l’anticiclone che porta dei miglioramenti su gran parte delle regioni. I dettagli

La giornata di Carnevale porta dei cambiamenti meteo sull’Italia. Come abbiamo anticipato nei bollettini precedenti, a partire dal martedì di questa settimana ci sarà un cambio perentorio di circolazione. E si passerà anche rapidamente da un freddo intenso ad un clima più mite anche se non in tutte le regioni. Infatti tracce di Burian rimarranno sui rilievi e lungo la dorsale appenninica, ma in vaste aree le soleggiate e l’aumento delle temperature offriranno nuovi scenari impensabili fino a qualche giorno fa. Piccoli rovesci su Liguria e Toscana e sull’area della Val Padana, al Sud sole ed in alcuni frangenti giornata anche tiepida. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alle condizioni metereologiche previste per le prossime 24 ore.

Al Nord lo scenario meteo sarà migliore rispetto a quello delle ore precedenti, anche se rimarranno addensamenti sul Nordovest con possibili piogge sulla Liguria (maggiormente nel tratto tra La Spezia e Genova) e su parte dell’Emilia Romagna. Freddo che in ogni caso rimarrà presente ancora sui rilievi alpini, dove la neve ruberà la scena dopo le cadute copiose dei giorni scorsi. Giornata asciutta e soleggiata altrove. Temperature in aumento e valori massimi registrati a Genova con 11°.

Al Centro perturbazione che rimarrà in atto, nonostante le temperature anche qui siano in lieve aumento. Cieli grigi dunque e possibili rovesci in particolar modo sulla Toscana. Ma piogge possibili anche sull’Umbria e parte delle Marche. Sardegna soleggiata, così come le altre regioni, comprese quelle adriatiche dove leggeri venti non condizioneranno in modo negativo la giornata. Freddo che rimarrà lungo la dorsale appenninica. Termometro che ovunque segnerà valori in aumento, e picchi della giornata toccati a Roma e Pescara con 10°.

Al Sud sensibile miglioramento dello scenario meteo, con rapido passaggio dal freddo intenso a situazioni più miti soprattutto nella mattinata. Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque per merito dell’anticiclone di Carnevale che come per il resto d’Italia investirà anche il meridione. Nessuna precipitazione a minacciare il martedì grasso, con l’aumento delle temperature che farà registrare i picchi a Palermo con 12°. Di poco inferiori i valori a Bari e Napoli. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi bollettini.