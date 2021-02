Claudia Ruggeri da sogno scatena le ironie sul web: “La farfallina è volata via”

Claudia Ruggeri bellissima e sensuale in canotta su Instagram. La showgirl ha scatenato le fantasie dei follower, sempre più pazzi di lei

La showgirl resta tra le protagoniste assolute sul web grazie alla sua presenza costante. Tantissimi i post della “Miss” di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis che ripartirà quest’anno dall’8 marzo. Il pubblico resta in attesa del ritorno di una trasmissione che quotidianamente regala emozioni e curve bollenti oltre che divertimento. Un mix che quasi sempre si riesce ad avere negli spettacoli del conduttore romano. Che negli anni è diventato uno dei migliori in circolazione non solo per la sua professionalità e competenza, ma anche per una simpatia innata che lo proietta tra i personaggi più amati della televisione. Uno degli elementi che fanno primeggiare il game show quotidiano è anche la presenza di bellezze come la “Miss”. Che lascia il pubblico senza parole insieme ad altre colleghe che come lei si divertono ad annunciare il ritorno in televisione. Su tutte Sara Croce Laura Cremaschi e Maria Mazza. Bellezze con curve da capogiro che non passano inosservate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri in queste ultime settimane non ha mai smesso di farsi notare su Instagram con una serie di post che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. Ma anche una simpatia assoluta che la rende ancora più irresistibile agli occhi dei follower. La showgirl romana spesso fa impazzire i suoi follower con degli scatti che mettono in risalto la sua straordinaria fisicità. Con delle curve mozzafiato che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Che su Instagram sono tantissimi. Non è infatti la prima volta che un suo scatto bollente faccia il classico giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione. Cosa che è accaduto all’ultimo in ordine di tempo che ha scatenato anche le ironie dei fan. Prima il top stretto che non ha lasciato spazio all’immaginazione, con tantissimi commenti che hanno esaltato la sua forte sensualità. Poi il pantalone con un disegno di una farfalla che ha prestato un assist involontario alle ironie dei follower. “La farfallina è volata via, è calata” ha scritto uno dei suoi follower. Scatenando le risate ed il sorriso degli altri fan della showgirl romana. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.