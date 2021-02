Meteo oggi domenica 14 febbraio: tempesta di gelo e venti siberiani in arrivo

Meteo oggi domenica 14 febbraio: giornata di San Valentino che si caratterizza per il forte freddo siberiano su gran parte dell’Italia

La seconda domenica del mese di febbraio, quella di San Valentino, non offre buone notizie meteo in buona parte dell’Italia. Il ciclone Burian continua ad imperversare nella giornata, ma la ventata di aria gelida si farà sentire con maggiore pressione rispetto alle ultime 24 ore. Non bastasse l’emergenza Coronavirus che incombe sull’Italia con contagi e morti, le brutte notizie arrivano anche dalle condizioni climatiche. Una vera e propria tempesta di neve si abbatterà su molte regioni della penisola, con il freddo siberiano che porta ancora aria gelida e ghiaccio su molte aree. Di seguito tutti i dettagli con aggiornamenti dalle regioni.

Partiamo dall’analisi meteo dalle regioni del Nord. I venti di Burian faranno percepire ancora di più l’ondata di freddo siberiano, anche se resteranno almeno per oggi le schiarite. Soleggiate in tutte le aree, ma temperature che si manterranno fredde e prossime allo zero. Massima attenzione agli spostamenti veicolari a causa della presenza di ghiaccio sulle principali vie di collegamento. Valori massimi registrati in Liguria a Genova con 6°. Inferiori altrove.