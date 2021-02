Vediamo insieme che cosa ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, e per quale motivo.

Il Grande Fratello vip, va avanti ormai da mesi, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di particolare, ovvero una dichiarazione che ha stupito tutti di Alfonso Signorini.

Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo lo ha dichiarato.

GFVip: Alfonso Signorini confessa “Basta, voglio sparire”

Il programma che vede al timone, Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, è iniziato da moltissimi mesi ed è successo davvero di tutto, durante la permanenza degli inquilini.

LEGGI ANCHE —> WANDA NARA, SELFIE DA CAPOGIRO: AGGIUSTA L’INTIMO E MOSTRA UN DETTAGLIO BOLLENTE

Ma nelle ultime ore, Alfonso, ha rilasciato una bella e lunga intervista alle pagine del giornale La Repubblica, dove ha dichiarato alcune cose che hanno lasciato tutti senza parole.

Questa edizione, come sappiamo, finirà il primo di marzo, e si è parlato dei vari scivoloni che sono accaduti durante le 24 ore di diretta.

Alfonso ha dichiarato che in quel caso è normale che ci siano, come in tutte le case, dove ogni tanto si litiga e si dicono anche parolacce.

Si è poi passato alle parole che sono state dette da Alda D’Eusanio, che le hanno causato la squalifica immediata dal programma.

Alfonso, ha anche parlato degli altri episodi, quello di Balotelli, ha dichiarato nuovamente di non averlo sentito, mentre per quanto riguarda Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet ha chiesto scusa per non averlo interrotto al momento.

LEGGI ANCHE —-> ALESSIA MARCUZZI SENZA VELI ALLA FINESTRA: IL PANORAMA è MOZZAFIATO, RECORD DI LIKE

Per quanto riguarda Alda, ha dichiarato che si è ghiacciato, quando ha sentito quelle frasi ed ha chiesto l’espulsione immediata, e che chiamerà Laura Pausini ed il compagno Paolo Carta, per manifestare tutto il suo dispiacere.

L’ultima domanda dell’intervista, è stata su una sua possibile nuova conduzione del Grande Fratello Vip e le parole sono state le seguenti:

“Che ne so, a me non l’ha detto nessuno. Ora voglio solo sparire, voglio fare le mie ciaspolate, mi aspetta la montagna.”

Quindi per il momento non se ne parla, ma non è certo detta l’ultima parola, anche perchè, nel caso mancano ancora molti mesi ad una nuova edizione, e voi cosa ne pensate? Vi farebbe piacere vedere nuovamente Alfonso Signorini al timone?