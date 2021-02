Sara Croce, l’outfit è da impazzire: curve in bella vista, follower scatenati

Sara Croce ha scatenato la passione dei suoi follower con un post pubblicato su Instagram che ha evidenziato dei dettagli davvero bollenti

La “Bonas” di Avanti un altro è tornata protagonista su Instagram con una foto che ha evidenziato le sue curve e la sua bellezza che non passa mai inosservata. Il ritorno della trasmissione di Paolo Bonolis si avvicina, e con il trascorrere delle settimane aumenta l’attesa dei fan. Per il game show del conduttore romano ci sono tante bellezze in campo. Non solo la Venere di Garlaco, ma anche altre protagoniste assolute. Parliamo di Claudia Ruggeri Laura Cremaschi e anche Maria Mazza. Tutte su Instagram da tempo stanno tenendo aggiornati i fan con la data dell’inizio della nuova edizione. Che ricordiamo ripartirà con la fine del Grande Fratello Vip. Il prolungamento del reality di Alfonso Signorini infatti ha fatto slittare l’inizio di Avanti un altro che comincerà il prossimo 8 marzo. Non resta che aspettare, dunque, l’inizio della nuova avventura che come tutti gli altri programmi sarà inevitabilmente condizionato dall’emergenza Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce e tutte le altre compagne di avventura da settimane mostrano foto e video durante le registrazioni del programma. Mostrando pose ed outfit da capogiro che mettono in risalto la loro bellezza ma anche delle curve bollenti che lasciano i fan senza parole. Nell’ultimo post che ha pubblicato la showgirl è stata davvero irresistibile. In un vestito giallo aderente ha mostrato un fisico perfetto ed una sensualità che scatenato i follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento alla foto che ha fatto rapidamente il giro del web. Un post che ha mostrato ancora una volta la forte popolarità della showgirl che ha confermato i suoi numeri straordinari, insieme ad un fascino che la porta tra le bellezze assolute sul web. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ancora una volta lasciamo commentare a voi. Ritenete anche voi come i follower di Instagram che la compagna di Gianmarco Fiory sia irresistibile?