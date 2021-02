Meteo oggi sabato 13 febbraio: weekend caratterizzato dalla presenza del ciclone Burian sull’Italia. Venti gelidi e neve su molte regioni

La giornata di oggi conferma i dati delle scorse ore, con la presenza del ciclone Burian che porta aria gelida dalla Siberia su gran parte delle nostre regioni. Con il trascorrere delle ore la situazione andrà ancora in peggioramento, con la domenica che sarà la giornata più fredda di questo nuovo picco di inverno che si sta abbattendo sull’Italia. Saranno i venti gelidi e le nevicate, anche copiose sui rilievi, i protagonisti assoluti di questo secondo fine settimana del mese di febbraio. L’ultimo aggiornamento mostra l’arrivo stabile di Burian sia sulle regioni del Nord che su quelle del Centro Sud. In atto a partire dal pomeriggio di oggi vere e proprie bufere di neve sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Freddo e neve anche sulle regioni meridionali. Di seguito il dettaglio con gli aggiornamenti dalle regioni.

Al Nord soleggiate sparse al mattino, ma freddo e rischio ghiaccio e neve in parecchie regioni. Addensamenti su Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna con rischi piogge miste a neve e temperature molto vicine allo zero per gran parte della giornata. Neve anche a bassa quota a partire dagli 80 metri. Freddo pungente ed intenso sia sull’area occidentale che su quella orientale. Rischio ghiaccio nella notte e nelle ore mattutine.

Sul Centro Italia peggioramento meteo in atto e criticità legate alle temperature rigide in molte regioni. Il bollettino sarà caratterizzato dalla presenza di nevicate copiose sui rilievi in Umbria Marche Molise ed Abruzzo, maltempo e rischio neve anche sul Lazio. Brutto tempo in Sardegna, soprattutto nelle aree interne e sui rilievi con rischio neve alto. Temperature in crollo e prossime allo zero, valori massimi registrati a Cagliari con 16°, inferiori altrove.

Sulle regioni meridionali bollettino meteo caratterizzato dal freddo intenso e da un vortice ciclonico imponente. Burian farà sentire la sua presenza in Campania Basilicata Puglia e Calabria. Anche la Sicilia investita da freddo e venti forti, ma a Palermo si registrerà comunque il valore massimo di 16°. In serata e a partire dalle prime ore della domenica ulteriore peggioramento della situazione e valori in crollo ovunque.