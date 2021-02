Claudia Ruggeri, il total black mostra curve mozzafiato su IG: “Inarrivabile”

Claudia Ruggeri ha scatenato i follower di Instagram con un outfit da capogiro: in total black è stata irresistibile, curve in primo piano

La Miss di Avanti un altro ha raccolto tantissimi consensi sul web grazie all’ultima foto che ha pubblicato. E che ha scatenato le fantasie dei suoi follower. Che hanno apprezzato l’outfit scuro della showgirl romana fatto di aderenze e scollature. La cognata di Paolo Bonolis sta aggiornando i suoi follower per l’inizio di Avanti un altro. Il game show che appassiona milioni di spettatori. Anche grazie alla presenza femminile che garantisce bellezza e curve mozzafiato. Non solo la Miss, nella trasmissione anche Sara Croce Laura Cremaschi e Maria Mazza. Tutte insieme compongono un parterre di tutto rispetto e che inevitabilmente cattura le attenzioni del pubblico. Che non aspetta altro che il ritorno della trasmissione. L’appuntamento che tutti stanno dando ai fan è quello dell’8 marzo, con l’avvio della prima puntata della nuova stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri è stata irresistibile per i suoi follower con degli scatti che non hanno lasciato spazio all’immaginazione. La cognata di Paolo Bonolis continua a raccogliere consensi importanti su Instagram, con i follower che mostrano grande interesse nei suoi confronti. Tutto merito del suo fisico perfetto e di curve che non passano inosservate. Oltre che ad una bellezza assoluta. La showgirl mostra anche una grande simpatia, qualità queste che messe insieme la fanno apparire come un personaggio straordinario. Nell’ultimo post si è mostrata in un abito aderente scuro che ha fatto impazzire i suoi fan. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento allo scatto che l’ha fatta apparire irresistibile agli occhi dei suoi ammiratori. Tantissimi gli elogi alla sua bellezza e sensualità, con numeri importanti che hanno certificato ancora una volta la sua forte popolarità. Che la proietta tra i personaggi pubblici importanti, non solo della televisione ma anche del web. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.