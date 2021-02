Alessia Marcuzzi senza veli alla finestra: il panorama è mozzafiato, record di like

Alessia Marcuzzi irresistibile e senza veli su Instagram: il post alla finestra mostra un panorama mozzafiato. E non solo per il paesaggio

Un panorama mozzafiato, ma non solo per il paesaggio alle sue spalle. Per i follower le bellezze infatti sono due. La prima è la conduttrice, la seconda è data dallo scenario del tramonto con il gioco di luci e mare che lascia davvero senza parole. Da tempo la 48enne romana è una protagonista assoluta del web, e si fa notare con delle foto e dei video che non lasciano indifferenti i suoi fan. La foto che ha postato su Instagram ha riscosso un successo clamoroso in termine di like e commenti, che hanno raggiunto un numero record in pochi minuti dalla pubblicazione. Nei mesi scorsi la moglie di Paolo Calabresi Marconi è finita al centro dell’attenzione del gossip nel momento della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice romana ed il ballerino napoletano hanno una buona amicizia che dura da anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino hanno ribadito a più riprese che la loro è solo un amicizia nata per gli impegni di lavoro comuni. Ma nulla più. Solo dopo alcune settimane il mondo del gossip ha abbassato i riflettori su di loro, che hanno potuto tornare tranquilli da accuse infondate che ingiustamente erano state rivolte sul loro conto. La conduttrice ha ripreso con gli impegni televisivi e con il lavoro che ama e che da sempre porta avanti con professionalità e passione. I follower spesso le hanno chiesto di allargare la sua famiglia con un nuovo figlio, ma per il momento con Paolo Calabresi non ci sono novità in questo senso in programma. Dicevamo dell’ultimo post che ha pubblicato. E che ha superato quota 100mila like in pochi minuti. In bikini e senza il pezzo superiore, ha infiammato la passione dei follower. Tanti gli apprezzamenti per lei, anche di molti personaggi dello spettacolo e della televisione. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.