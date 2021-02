La bellissima e super sensuale Miriam Leone, ha stupito tutti pubblicando una sua immagine super sensuale su Instagram.

Lei è una attrice bella e davvero molto brava, stiamo parlando della siciliana, Miriam Leone, che nelle ultime ore ha letteralmente bloccato Instagram.

Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato, lasciando tutti senza parole.

Miriam Leone: senza veli e tutto in bella mostra con i giochi di luce

Come sappiamo la carriera di Miriam Leone è iniziata con la sua partecipazione al concorso Miss Italia, nel lontano 2008 che ha vinto.

Da quel momento in poi la sua strada è stata presto delineata dal suo voler diventare una nota attrice, e film dopo film ci è riuscita senza alcun tipo di problema.

Come sappiamo ormai tutti, lo scorso anno doveva uscire nelle sale cinematografiche il super atteso Diabolik, dove Miriam ha la sensualissima parte di Eva Kant.

Ma a causa della pandemia è stato rimandato a quest’anno, anche se per il momento non si conosce l’effettiva data di uscita, sono però uscite alcune immagine dal set, dove possiamo ammirare Miriam in tutta la sua bellezza, con la tutina nera che caratterizza Eva.

Miriam, tramite il suo profilo social di Instagram, pubblica molto spesso momenti della sua vita privata e non, ma alcune immagini restano nella mente dei suoi follower perché molto sensuali, senza però risultare mai volgari.

In questo caso, è stata la sua fanpage super attiva, che si chiama Miriamleonee, che nelle ultime ore ha pubblicato una sua immagine senza veli, dove le braccia coprono il suo décolleté che si vede appena, perché tagliato dall’immagine.

Il volto di Miriamo non è assolutamente truccato, e l’immagine, grazie ad un gioco di luci ed ombre è davvero molto sensuale e particolare.

La fotografia nel giro di pochissimo tempo ha ricevuto molti commenti con vari complimento per la sua bellezza anche senza trucco.

E voi cosa ne pensate di Miriam Leone come donna e come attrice? Anche voi siete in attesa del film Diabolik?