Meteo oggi venerdì 12 febbraio: arriva Burian, e porta gelo neve a bassa quota

Meteo oggi venerdì 12 febbraio: arriva il ciclone Burian sull’Italia, con neve e gelo su gran parte delle regioni. Tutti gli aggiornamenti

E’ arrivato il venerdì critico per l’Italia. Quello che porta il ciclone Burian con gelo e freddo su gran parte della penisola. Non solo sui rilievi, le temperature rigide si affacceranno anche nelle città ed a valle. Già dagli 80 metri nevicate possibili tra il pomeriggio e la sera di oggi non solo al Nord. Infatti le correnti fredde dalla Siberia invaderanno anche le aree del Centro e del Sud. Ma cominciamo l’analisi meteo della giornata come sempre partendo dall’area settentrionale. Qui le principali criticità si avranno sul Triveneto in primo luogo, ma nel corso della giornata Burian si farà largo anche nel Nordovest, con possibili nevicate sulla Lombardia e la Liguria, senza risparmiare anche l’Emilia Romagna ed il Piemonte. Temperature gelide ovunque, con il rischio ghiaccio nelle ore notturne e serali. Venti freddi di Burian soffieranno sin dalle ore del primo pomeriggio, e temperature in forte calo. Il termometro registrerà i valori massimi a Genova con 9°, dati inferiori altrove.

Al Centro situazione meteo non troppo diversa da quella del Nord. Neve copiosa sulla dorsale appenninica, ma possibili imbiancate anche sulle aree di pianura e sulle coste. Cielo grigio in Sardegna e possibili fiocchi nelle zone interne. Venti forti di Burian ovunque, neve anche su Lazio ed Umbria, non risparmiata la capitale investita come il resto d’Italia dal ghiaccio e dal freddo. Anche nell’area del Centro le temperature subiranno un brusco calo, valori massimi toccati a Cagliari con 17°. Al Sud scenario meteo migliore rispetto agli ultimi giorni solo per la riduzione drastica delle piogge che sono scese copiose in Campania ed in Calabria. Per il resto Burian anche qui si farà sentire con veemenza, con nevicate possibili in molte regioni, in particolar modo sull’area tirrenica e le zone interne e sui rilievi. Nuvole sulla Sicilia, locali schiarite in Puglia e sulle altre regioni. Valori massimi registrati a Palermo con 16°, inferiori ovunque.

Temperature gelide e neve che permarrà sulla penisola almeno fino a domenica. Ma per la situazione nel weekend rinviamo ai prossimi bollettini.