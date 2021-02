Meteo domani sabato 13 febbraio: ciclone sul Tirreno e venti gelidi in arrivo

Meteo domani sabato 13 febbraio: gelo e neve sull’Italia, in particolar modo sull’area tirrenica. Temperature in crollo ovunque. I dettagli

La giornata di domani porterà dei peggioramenti meteo rispetto a quella di oggi. Con la presenza del ciclone Burian che si farà sentire soprattutto con venti gelidi e nevicate sull’area tirrenica. La situazione vedrà sole e gelo al Nord, con nevicate che cominceranno a mostrarsi anche in pianura in Piemonte ed Emilia Romagna. I peggioramenti più consistenti si avranno invece al Sud ed al Centro. Vere e proprie bufere di neve si registreranno nelle aree della Campania e della Calabria a partire dai 1000 metri. Pioggia e neve invece su Lazio e Sardegna. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione in tutte le principali aree della penisola.

Cominciamo la nostra rassegna meteo con il bollettino relativo al Nord. Qui soleggiate sparse ma temperature molto rigide e prossime allo zero in molte regioni. Piccoli addensamenti in Piemonte ma anche sull’Emilia Romagna con possibili nevicate in queste due regioni nel corso della giornata anche a bassa quota. Clima rigido sia nell’area occidentale che in quella orientale, con le temperature che saranno vicinissime allo zero. Massima prudenza nelle ore notturne e mattutine per la presenza di ghiaccio e neve anche nelle principali vie di collegamento veicolare.

Al Centro situazione meteo che si presenta abbastanza critica, con un bollettino meteo che presenta maltempo diffuso su Umbria Marche Molise ed Abruzzo. In queste regioni, soprattutto sui rilievi, non mancheranno le nevicate che renderanno difficile la circolazione veicolare. Maltempo e neve anche sul Lazio con la presenza di neve già a partire dai 400 metri. Sulla Sardegna piogge e spruzzate di neve nelle aree interne. I venti di Burian renderanno ancora più sentito il freddo pungente, che soprattutto nelle ore serali sarà gelido ed intenso. Le temperature resteranno vicine allo zero, con i valori massimi a Cagliari di 16°.

Al Sud il bollettino meteo sarà interessato da un vortice ciclonico imponente. In tutte le regioni venti di Burian renderanno lo scenario altamente invernale, come mai forse prima vissuto nel meridione. Neve anche a bassa quota, ma anche gelo a rendere insidiosi i collegamenti veicolari. Freddo pungente in Campania Puglia Basilicata Calabria e Sicilia. Temperature basse ovunque, ma valori massimi toccati a Palermo con 16°.