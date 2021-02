Wanda Nara, a -6° in costume: scollatura e sgambatura profondissima – FOTO

Sa sempre come farsi notare e soprattutto stupire Wanda Nara che nelle ultime ore si è mostrata in costume sulla neve

Un book fotografico davvero particolare quello a cui si è sottoposta Wanda Nara. La modella argentina non teme affatto il freddo parigino, che attualmente tocca i -6 gradi. Un panorama innevato ma “riscaldato” dagli effetti che provoca con le sue pose. Sexy, sensuale e travolgente, così si presenta la compagna di Maurito Icardi in costume da bagno poggiata direttamente sulla neve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara in costume sulla neve

Totalmente svestita come come se fosse estate ma purtroppo siamo a febbraio e il panorama dietro di lei è tutto innevato. Siamo a Parigi, e le temperature sono davvero glaciali, ma non per la modella…

L’ex opinionista de Grande Fratello Vip ha sorpreso tutti con un outfit tutt’altro che invernale. Come si vede negli scatti postati, Wanda Nara indossa un costume intero nero ed è coperta solo da scarponi doposci e un cappotto che ha deciso di aprire per rendere il tutto ancora più sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La modella argentina non teme il freddo e manda in delirio i fan

Come sempre, Wanda Nara mostra un fisico da urlo e delle forme perfette. La modella argentina, che a breve diventerà zia data la notizia di Ivana Icardi, sa sempre come far parlare di se. Dando uno sguardo al suo account Instagram sta postando vari scatti in costume. Molto probabilmente è una campagna pubblicitaria con lo scopo di sponsorizzare sia il costume ma anche gli scarponi Vuitton.

La compagna di Icardi, non teme il freddo e lo ha scritto proprio lei stessa accanto ad un’immagine:“-6 gradi ma il sole mi incanta”. Inutile dire la reazione dei fan che davanti a tanta bellezza on hanno potuto far altro che riempirla di complimenti. Di recente, la coppia, proprio nella città parigina è stata vittima di un grave furto. Sei ladri si sono introdotti nella loro villa, rubandogli circa 400 mila euro tra gioielli e abiti di lusso.