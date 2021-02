Raffaella Fico lo spacco a testa in giù: si vede ogni cosa – FOTO

Raffaella Fico posta una foto molto provocante sotto sopra e con uno spacco e una scollatura da togliere il fiato

Continua a lasciare a bocca aperta Raffaella Fico, mostrandosi sempre più sexy e sensuale. La show girl napoletana non perde mai occasione per essere travolgente e mandare in delirio i suoi follower. Ricordiamo che la giovane è diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello nei primi 2000 per poi prendere parte in altri programmi televisivi. La sua bellezza non è passata inosservata ad alcuni personaggi del mondo calcistico, come Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina. Ogni sul suo account, posta scatti che la ritraggono nel quotidiano, e ogni volta riesce a superarsi… Questa volta lo ha fatto con una foto sottosopra, evidenziando però le sue forme perfette.

Raffaella Fico “sottosopra” lascia libera ogni immaginazione

Bella, sexy e sensuale così si mostra Raffaella Fico questa mattina sui social network. La modella ancora una volta ha incantato tutti e questa volta lo ha fatto con uno scatto molto particolare. L’ex fidanzata di Balotelli si è immortalata a testa in giù, indossando un abitino nero e dalla scollatura profonda.

Una foto simpatica, ma che comunque lascia molto libera l’immaginazione. A rendere lo l’immagine ancora più sexy degli stivali color verde petrolio lunghi al ginocchio e per finire dei guanti trasparenti neri… Come sempre uno sguardo ammiccante che rende il tutto ancora più intrigante.

I commenti dei fan

Accanto all’immagine, Raffaella Fico ha scritto anche una piccola didascalia. La modella, che ad oggi si è dichiarata single, si ha affermato che ogni tanto con i suoi pensieri si ritrova proprio come nello scatto “sottosopra”. Anche questa volta, i fan, sopratutto il pubblico maschile, ha apprezzato a pieno l’immagine.

Tantissimi i commenti di apprezzamento e di invidia ma anche tante avances. Raffaella infatti ha tantissimi corteggiatori da ogni parte d’Italia… La foto ha raggiunto nel giro di poche ore più di 11 mila like e migliaia e migliaia di commenti tra cui anche quelli di personaggi famosi.