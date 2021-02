Meteo domani giovedì 11 febbraio: arriva il freddo siberiano, piogge in diminuzione

Meteo domani giovedì 11 febbraio: in arrivo il freddo siberiano sull’Italia, con la neve anche a bassa quota. Piogge in diminuzione

La giornata di domani resta lo spartiacque tra le piogge forti ed i nubifragi e l’arrivo del freddo siberiano. Che come abbiamo anticipato nei bollettini scorsi, è in arrivo con forte intensità sulle nostre regioni. Passeremo da bollettini meteo che mostreranno copiosi temporali a gelo e temperature rigide nel giro di poche ore. La piccola buona notizia è rappresentata dal calo dei rovesci, con la maggior parte delle regioni che vivrà una giornata asciutta, in attesa della discesa vertiginosa delle temperature. Pressione in aumento e piccoli rovesci solo in Calabria e Puglia. Miglioramenti nell’area tirrenica, falcidiata dal maltempo dei giorni passati. Giornata per lunghi tratti soleggiata, ma in serata i primi venti siberiani cambieranno nuovamente la scena. Di seguito gli aggiornamenti dettagliati delle prossime ore.

Al Nord bollettino meteo senza particolari criticità, con giornata soleggiata nella maggior parte delle regioni. Piccoli addensamenti nelle aree alpine, qualche rovescio sul Triveneto. A partire dalla serata l’arrivo delle prime correnti di aria fredda che porteranno al crollo delle temperature che diventerà marcato dalla giornata di venerdì. I valori massimi per domani saranno toccati a Genova con 13°.

Sulle regioni Centrali nessuna criticità meteo da segnalare, ad eccezione di qualche nebbia mattutina in Toscana ed Umbria. Sul resto delle regioni soleggiate sparse e tempo asciutto. Ci si prepara anche al Centro Italia all’arrivo del freddo siberiano. Una piccola tregua fino a sera quando le correnti fredde dal Nord Europa cominceranno a farsi sentire con molta forza. A Cagliari il termometro farà registrare i 16°, valori inferiori altrove.

Al Sud l’instabilità rimarrà sulla Campania, ma anche sulla Basilicata e sulla Puglia. Ma non con l’intensità di queste ore. Le piogge andranno in diminuzione ovunque, con le piccole schiarite che regaleranno in tutte le regioni qualche ora di tregua e persino soleggiate. A Palermo toccati 17°, nelle altre città valori inferiori. Le condizioni migliori del tempo consentiranno i collegamenti con le isole minori senza particolari criticità. Anche nell’area meridionale con l’arrivo della sera si faranno sentire le correnti provenienti dal Nord Europa.