Laura Torrisi, il selfie mostra una scollatura abbondante: “Meravigliosa creatura”

Laura Torrisi ha pubblicato un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno esaltato il web. Follower pazzi di lei

L’attrice di origini siciliane ha un grandissimo seguito su Instagram. I suoi follower la seguono con grandissima passione, soprattutto dopo i suoi problemi fisici che l’hanno costretta ad un delicato intervento. La 41enne da qualche tempo soffriva di endometriosi e leiomioma all’utero, delle neoplasie benigne che colpiscono le donne in età matura. Per fortuna l’intervento che ha subito a Capodanno è riuscito alla perfezione. E non sembrano esserci problemi per lei, per la gioia di tutti ed in primis per i follower. Alla notizia della sua operazione ha ricevuto tantissimi messaggi su Instagram, dove ha reso pubblica la sua situazione. Non solo le persone comuni, ma anche tanti colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione non le hanno mai fatto mancare sostegno e vicinanza. L’ex di Pieraccioni resta una donna bellissima. In grado di far parlare di sé ad ogni pubblicazione su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi in questo periodo di convalescenza dal delicato intervento che ha subito è stata sempre la stessa. Con la sua bellezza e sensualità che hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan. Che ad ogni sua pubblicazione non resistono alla tentazione di lasciare un like o un commento per esprimere tutto il loro gradimento nei suoi confronti. Cosa che è accaduta con l’ultimo post, con un selfie che ha messo in risalto la sua forte sensualità che come detto non passa mai inosservata. Il selfie allo specchio ha messo in evidenza la sua bellezza assoluta. Ma anche una scollatura abbondante e da perdere il fiato. “Come ha fatto Pieraccioni a lasciarti?” si è chiesto un follower che si è detto pazzo della sua freschezza fisica. Oggettivamente parliamo di una delle donne più attraenti in circolazione, che nonostante un problema fisico è riuscita con grande forza a mettersi nuovamente in gioco. Per lei parlano i numeri. Attrice brava e preparata e donna che fa impazzire migliaia di follower. Il selfie allo specchio lo abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti.