Chiara Nasti irresistibile: un famoso calciatore ha ha perso la testa per lei

Chiara Nasti irresistibile: la web influencer ha fatto perdere la testa ad un famosissimo calciatore che si dice pazzo di lei. I dettagli

La bella influencer napoletana ha fatto perdere la testa ad un campione del mondo del calcio. A 23 anni parliamo di uno dei personaggi più popolari di Instagram che riesce a mettersi al centro dell’attenzione grazie alle sue curve bollenti e ad un fisico perfetto che fa sognare i suoi oltre 1,7 milioni di fan. Tanti i fan che si dicono pazzi di lei, soprattutto quando posta delle foto o dei video che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Il campione del calcio che da qualche giorno sta flirtando con la bellezza partenopea è Neymar. Il calciatore brasiliano sa bene come muoversi in campo e anche fuori dal campo. Con la sua voglia di divertimento che è nota. Insieme all’influencer i due comporrebbero di sicuro una coppia esplosiva. Entrambi amanti della vita mondana, andrebbero di sicuro d’accordo. E’ stato il settimanale “Chi” a lanciare la bomba. Con la notizia che ha fatto già il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti è seguitissima sui social, tanto che i suoi post hanno raggiunto spesso numeri record. La sua popolarità le ha permesso di arrivare anche a Neymar. Che da qualche giorno starebbe flirtando con l’influencer. I due al momento si scambiano like e messaggi, ma tra di loro si potrebbe aprire una situazione interessante. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. Sta di fatto che in queste ore lo scambio di like tra il calciatore e l’influencer sta andando avanti senza sosta. C’è già chi giura su una relazione possibile tra i due, stando a quanto si vocifera il campione brasiliano sarebbe davvero molto preso da Chiara. E pronto anche a delle follie per arrivare a lei. Cosa ne pensate di questa notizia? Possibile che sbocci davvero l’amore tra loro?