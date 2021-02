Cecilia Rodriguez ha infiammato Instagram con un post che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche: il selfie ha mostrato le sue curve

La sorella di Belen ha scatenato i suoi follower con un post che ha lasciato senza parole. La compagna di Ignazio Moser è attivissima sui social, tanto che viene considerata a tutti gli effetti un personaggio pubblico. La sua relazione con il compagno finalmente pare abbia trovato la giusta stabilità. Tanto da far pensare a qualche possibile passio in avanti. Il mondo del gossip da tempo parla di nozze in programma della coppia. Ma ad oggi i diretti interessati non hanno proferito parola in tal senso. Ancora troppo recente la loro crisi che durante tutta l’estate li ha portati ad un passo dall’addio definitivo.

Vacanze separate per entrambi, con la bellezza argentina che si è consolata insieme alla sorella Belen in giro per l’Italia tra sole e mare. Entrambe con delusioni d’amore da smaltire. A distanza di mesi sia per l’ex di Stefano De Martino che per la sorella minore le cose vanno molto bene. Una ha ricucito lo strappo con Moser. La celebre sorella ha invece avuto una nuova relazione con Antonino Spinalbese. Dal quale aspetta anche un figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez ha vissuto per anni nell’ombra della famosa sorella. Ma adesso questo non accade più. Infatti la bellezza argentina ha un grandissimo seguito sui social ma anche in tutte le sue apparizioni televisive e non. E soprattutto adesso non è più vista come “sorella di” ma semplicemente come Cecilia. Un personaggio amatissimo soprattutto sui social anche per la sua bellezza e la sua perfezione fisica. Che le ha fatto guadagnare rapidamente la posizione di personaggio pubblico. Il suo ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stato per lei un successo clamoroso.

Come spesso le accade, e con una provocazione forte, ha pubblicato un selfie che l’ha mostrata praticamente nuda. Solo il gioco del vedo non vedo allo specchio le ha permesso di mantenere parzialmente coperte le sue curve, con i follower che si sono scatenati. Il suo post ha fatto rapidamente il giro del web. Con migliaia di like e commenti che hanno certificato il successo della foto. Che abbiamo riproposto sotto lasciando a voi i commenti.