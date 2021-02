Sara Croce sul GF Vip: “Non lo seguo, ma i miei personaggi preferiti sono due”

Sara Croce è un personaggio pubblico attivissimo sui social. La Bonas di Avanti un Altro ha risposto a delle domande dei follower su Instagram

Da tempo ormai la Bonas di Avanti un Altro è un personaggio amatissimo. Non solo dal pubblico televisivo ma anche da quello dei social. La Venere di Garlasco ama provocare i follower con scatti spesso bollenti e senza veli. Che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Non solo foto o video, anche tante storie che le permettono anche di rispondere alle tante domande che le vengono rivolte. Il rapporto diretto con i fan resta una delle armi a sua disposizione. Proprio per questo, ma non solo per questo, la showgirl resta amatissima. Per la sua disponibilità ad ascoltare i fan. Oltre che per le sue doti fisiche che non passano mai inosservate. Gli scatti che ha pubblicato nell’ultimo periodo non sono adatti ad un pubblico per così dire debole di cuore. Infatti le sue curve in primo piano lasciano senza parole. Insomma, parliamo di una bellezza che non perde occasione per mostrare tutta la sua sensualità.

Sara Croce ha postato anche tante foto che fanno riferimento alla trasmissione Avanti un altro. Il game show di Paolo Bonolis che comincerà il prossimo 8 marzo. Protagonista assoluta della trasmissione, la compagna di Gianmarco Fiory ha postato tantissime foto insieme a due amiche inseparabili che prenderanno parte insieme a lei allo show. Parliamo di Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi. Bellezze in evidenza in un programma imperdibile. La Bonas come detto è stata molto spesso in contatto con i suoi follower con dirette Instagram. Dove i suoi fan hanno potuto parlare con lei facendole delle domande. Qualcuno le ha chiesto anche se seguisse il Grande Fratello Vip. La risposta della showgirl è stata negativa. E che riesce a guardare solo delle clip. E che i suoi personaggi preferiti sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Gli unici ad essere completamente veri nel programma di Alfonso Signorini.