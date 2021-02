Rita Rusic da impazzire: completamente senza veli, manda Instagram in tilt

Rita Rusic ha fatto impazzire i follower con un video pubblicato su Instagram dove appare senza veli. Immagini che hanno fatto il giro del web

Un video di pochi secondi può scatenare il web? Si se a farlo è l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La modella di origini croate è arrivata in Italia giovanissima, ma oggi a 60 anni per lei il tempo non sembra mai essere trascorso. Bellissima come una ventenne, con curve e fisico perfetto che fanno perdere la testa ai fan. Sia di quelli delle televisione e dello spettacolo che quelli del web. Su Instagram da qualche mese è attivissima, con tantissimi post che mettono in risalto la sua freschezza fisica. Che la rendono ancora oggi una donna estremamente attraente e seducente. Per rendersi conto del successo che riesce ad avere anche sui social, basta andare a dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale Instagram che conta ben 155mila follower. Un numero che cresce velocemente, e che sta regalando soddisfazioni alla ex moglie dell’imprenditore cinematografico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)

Tanti i post di Rita Rusic che nelle ultime settimane hanno fatto il giro del web. Foto ma soprattutto video, anche di breve durata, mostrano la sua perfezione fisica che non passa inosservata. Questa volta sembra però che la bellezza croata si sia spinta leggermente oltre, con un video di pochi secondi che ha infiammato il web. Con un cappottino bianco aperto si è fatta un video selfie allo specchio. Il dettaglio bollente è stato subito notato: sotto non ha indossato niente, nemmeno l’intimo. E questo elemento ha contribuito ad infiammare i follower. Che hanno risposto con grandissimo entusiasmo alla pubblicazione, commentando e lasciando like al video che ha riscosso un successo clamoroso. Immagini assolutamente non adatte ad un pubblico debole di cuore. Post che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi.