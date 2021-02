Claudia Ruggeri esagerata in intimo: non sfugge il dettaglio “caldissimo” – FOTO

Claudia Ruggeri si mostra in intimo e mette in evidenza il suo fisico da urlo: un corpo statuario che manda in delirio il web

Continua a stupire Claudia Ruggeri mostrandosi sempre più sensuale. Sul suo account Instagram, ricordiamo seguitissimo, pubblica ogni giorno scatti davvero bollenti che mandano in delirio il popolo web. Con le ultime foto in intimo però possiamo dire che si è davvero superata lasciando a bocca aperta sia il pubblico maschile che femminile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri in intimo: un’esplosione d sensualità

Finalmente, per la gioia dei suoi fan, Claudia Ruggeri tra poche settimane tornerà in onda insieme a Paolo Bonolis in Avanti un altro. La Miss, così denominata nel noto game show di canale 5, è molto seguita sui social e ogni giorno, non perde occasione per aggiornare i suoi seguaci sulle riprese e non solo. Ama condividere con tutti scatti della sua quotidianità senza mai perdere quel tocco di sensualità…

Claudia è stupenda, una vera e propria bomba sexy. Della Ruggeri siamo abituati a vedere il suo sguardo ammiccante e ovviamente il suo decolletè prosperoso. In questo caso, però, ha voluto esagerare mettendo in mostra tutto il suo corpo. Appoggiata con una mano sulla scrivania, la cognata di Paolo Bonolis, si è lasciata andare ad una serie di scatti fotografici in intimo sportivo. Guardando con attenzione, mostra un fisico tonico e formoso: perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)



Il commento dei fan

Claudia Ruggeri conta un account Instagram seguitissimo, infatti, da un milione di seguaci. Un record in assoluto che conferma quanto il pubblico le è affezionato. Non solo uomini, ma anche tante donne a sostenerla e a farle i complimenti.

La Miss di Avanti un altro, ormai da anni presente nel programma, è una delle protagoniste più amati del game show e con le sue prosperose forme è diventata un vero e proprio personaggio. Dando uno sguardo ai commenti, notiamo che sono tutti d’accordo su una cosa: la cognata di Paolo Bonolis non ha rivali e può fare invidia anche ad una quindicenne. Bellissima, attraente e mai volgare, così commentano la maggio parte dei suoi follower.