Wanda Nara esagerata su IG: il vestito è trasparente, la scollatura è illegale

Wanda Nara protagonista sui social grazie ad una foto che ha evidenziato una scollatura evidente che ha catturato l’attenzione dei follower

La sensuale e provocante argentina non smette di far parlare di sé grazie a post bollenti che non lasciano spazio all’immaginazione. Lady Icardi è una donna che ama apparire, soprattutto sui social la sua presenza è avvertita in modo particolare dai follower. Che restano senza parole di fronte ad immagini che lasciano senza parole. Tanti gli elogi per lei da parte dei fan che si dicono pazzi della sua bellezza e sensualità. Ma non mancano anche le critiche da parte di chi ritiene che spesso esageri nel mostrarsi senza veli. Una divisione tra i follower, tra quelli che ne apprezzano sempre e comunque le doti fisiche e quelli che invece non perdono occasione per muovere forti critiche alla bellezza argentina. Che su Instagram è una vera e propria star di primissimo livello e seguitissima, nel bene e nel male. Come del resto accade a tutti i personaggi pubblici dello spettacolo e della televisione.

Wanda Nara ha stupito i follower con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Il vestito bianco ha messo in risalto le sue curve grazie a delle trasparenze che hanno infiammato il web. Niente spazio all’immaginazione, praticamente il lato a è stato letteralmente senza veli. Una foto che ha rapidamente fatto il giro del web e che ha conquistato l’attenzione generale di migliaia di fan dell’argentina. Un post non per deboli di cuore, che ha mandato Instagram in tilt in pochi minuti. Anche in questo caso per lo scatto bollente che abbiamo riproposto sotto ci sono stati tantissimi follower che hanno esaltato le qualità fisiche della moglie del calciatore del Psg. Che riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé grazie alle sue qualità fisiche che non passano mai inosservate. Per l’ultimo post dell’argentina lasciamo a voi i commenti.