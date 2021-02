Michelle Hunziker, la colazione fa impazzire i fan: “Il risveglio di una Dea”

Michelle Hunziker come non l’avete mai vista: la colazione a letto senza veli scatena i follower su IG. Il post ha fatto il giro del web

La conduttrice riesce sempre a catturare l’attenzione generale. Che si tratti di programmi televisivi o di post o storie su Instagram cambia davvero poco. In quanto il risultato rimane lo stesso: migliaia di like e commenti di esaltazione della sua persona che non si contano. Con lei parliamo di un personaggio pubblico che non ha bisogno certo di presentazioni. Dalla sua parte parlano non solo la carriera che da anni la vede in primo piano in televisione. Ma anche una bellezza e sensualità che lascia folgorati i suoi fan. Nelle sue apparizioni sul web il successo rimane ampio. Tanto che spesso riceve delle piogge di like e commenti ai post che risaltano la sua perfezione fisica. Ma anche una simpatia innata che contribuisce a renderla personaggio di primissimo piano. L’ultimo post che ha pubblicato ha lasciato davvero senza parole. Con i follower che si sono detti pazzi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker riesce a rimanere sempre se stessa anche quando i suoi post non mettono in risalto le sue qualità fisiche. Basta una battuta della conduttrice, con un sorriso ed uno sguardo ammaliante per fare in modo che possano fioccare like e commenti. Tutto merito anche della celebrità acquisita nel corso degli anni, che le permettono di essere apprezzata e posta tra le bellezze principali in assoluto. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stata definita irresistibile dai suoi follower. Due foto che hanno evidenziato il momento del risveglio e della colazione a letto. Prima coperta dalle lenzuola, poi da una camicetta solo parzialmente abbottonata. Le due immagini hanno infiammato il web, con il gioco del vedo non vedo che ha reso incandescente l’atmosfera. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.