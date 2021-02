Meteo oggi lunedì 8 febbraio: situazione in peggioramento, con ulteriori criticità a partire da martedì, con temporali e neve in agguato

La seconda settimana del mese di febbraio si apre con uno scenario meteo non incoraggiante. Dopo la domenica di ieri piovosa e segnata da una perturbazione atlantica che ha coinvolto gran parte delle regioni, anche oggi le notizie non appaiono positive. Con i rovesci protagonisti ed un maltempo diffuso che si espanderà su molte aree. A partire da oggi lunedì 8 febbraio sarà il Nordest a pagare le conseguenze maggiori in termini di piogge e nevicate fino ai 600 metri.

Non andrà meglio alle aree tirreniche con gli effetti della perturbazione che investiranno anche Liguria Toscana Lazio Sardegna Campania e Calabria. Sulle altre regioni, ed in particolar modo sul versante adriatico, le notizie migliori con soleggiate intervallata a piccoli addensamenti. La situazione peggiorerà domani martedì 9 febbraio, con i fenomeni temporaleschi che si intensificheranno in Campania e Calabria. Sulle Alpi possibili nevicate dai 700 metri.

Nella giornata di mercoledì 10 febbraio non ci saranno particolari cambiamenti, con il bollettino meteo che prevedrà maltempo diffuso su tutto il Nord e sul Centro Sardegna compresa, con interessamento di parte della Campania. Neve sempre presente sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Ancora nubifragi possibili sulle regioni tirreniche. Leggermente migliore lo scenario al Sud, con soleggiate il Sicilia e Calabria. Piccoli miglioramenti previsti per la giornata di giovedì 11 febbraio, con una parziale schiarita sul Nord, mentre la perturbazione si sposterà sull’area adriatica. Ancora possibili nevicate sugli Appennini, maltempo anche in Puglia e Basilicata.

Ma sarà solo una breve tregua. Infatti per il fine settimana, e fino alla giornata di domenica 14 febbraio, resteranno in atto perturbazioni su tutta la penisola. La causa sarà quella dell’arrivo del ciclone Burian di San Valentino. Ma per ulteriori e più precisi aggiornamenti sul weekend rimandiamo ai prossimi bollettini. Con aggiornamenti costanti dalle regioni che ci daranno un quadro completo di quella che è la seconda settimana del mese di febbraio.