Justine Mattera mostra l’intimo ai fan: “Se potessi, dove pedaleresti ora?”

Justine Mattera irresistibile su IG: provocazione e sensualità ancora una volta a braccetto con la showgirl. Post che fa il giro del web

La foto della showgirl ha lasciato i follower senza parole. Ed ha fatto rapidamente il giro del web. Il dettaglio bollente che ha mostrato non è passato inosservato. Instagram in tilt. La bellezza di origini americane ha colpito ancora con un post dei suoi, che ha evidenziato non solo le sue qualità fisiche che da tempo fanno impazzire i fan. Ma anche quella ironia tagliente che tanto piace ai follower. Inoltre, dal commento allo scatto si nota ancora una volta la sua passione per lo sport e per la bicicletta in particolar modo. Tanti i post o le storie che ci raccontano di questo suo hobby che porta avanti ormai da anni. Potrebbe essere proprio questo il suo segreto, e che la rende perfetta ed irresistibile agli occhi dei fan. Infatti con lei parliamo di una delle bellezze assolute sia della televisione che del web. A 49 anni appare in grandissima forma, tutto merito dell’allenamento quotidiano che con grande passione porta ancora acanti.

Justine Mattera rappresenta un esempio per tante donne che vogliono rimanere in forma ed apparire sensuali ed attraenti. Per lei il tempo sembra davvero essersi fermato. L’ex moglie di Paolo Limiti infatti riesce ancora oggi a far perdere la testa a tanti suoi ammiratori. Che spesso rimangono senza parole di fronte ai suoi scatti bollenti che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Cosa che è accaduta anche con l’ultimo post che abbiamo riproposto sotto. E che ha mostrato delle curve mozzafiato che non sono sfuggite ai follower. In intimo, il primo piano ha mostrato anche le parti intime, con gli slip in primo piano. Sin dalla pubblicazione del post l’attenzione dei follower è stata alta. “Se potessi, dove pedaleresti ora? Maglia e mutanda”. Questa frase ha reso ancor di più incandescente l’atmosfera. Folloer ancora una volta scatenati in like e commenti tutti per lei. Voi cosa ne pensate di questo post della bellezza americana?