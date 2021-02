Emanuela Folliero stratosferica per il suo compleanno: “Meglio oggi che a 20 anni”

Emanuela Folliero commossa per l’affetto ricevuto sul web nel giorno del suo compleanno. Un dettaglio bollente non è sfuggito ai follower

La storica conduttrice delle reti Mediaset ha compiuto gli anni nella giornata di ieri. Una domenica speciale per lei, che a distanza di anni rimane una bellissima donna. Che i fan non hanno mai dimenticato per le sue curve abbondanti ed una sensualità che non passa inosservata. Da qualche tempo l’annunciatrice e conduttrice, volto storico soprattutto dei “Bellissimi” di Rete 4, è molto attiva sui social. In particolar modo su Instagram la sua presenza è forte, con i follower che hanno imparato ad apprezzarla e ad amarla non solo in televisione. C’è da dire che oggi è vista come una icona sexy anche dalle nuove generazioni. Che stravedono per lei e per la sua forte bellezza e sensualità che a 56 anni continua a contraddistinguerla. Con le donne più giovani di lei che non reggerebbero il confronto. Tantissimi i post che anche su Instagram hanno fatto perdere la testa ai fan che hanno risposto sempre presente a suon di like e commenti.

Emanuela Folliero si è riscoperta celebrità di Instagram. Tanto che nel giorno del suo 56esimo compleanno non ha potuto non regalare un video ai follower per ringraziarli di tutto l’affetto che le regalano. Un video che ha evidenziato la forte ironia della bellezza milanese, ma anche un dettaglio bollente che non è passato in secondo piano. “Grazie a tutti per gli auguri, un bacio”. Questo il messaggio nel video che l’ha mostrata in grandissima forma e con una scollatura abbondante che ha catturato l’attenzione generale. Tantissimi i commenti per lei da parte dei follower che non si sono trattenuti davanti alla sua freschezza fisica. E a delle curve bollenti che hanno lasciato senza parole. “I 18 anni si compiono una volta sola … e non era questa volta 😂😂😜”: questo il suo commento ironico al post che ha ottenuto un successo clamoroso anche stavolta. Immagini che come sempre lasciamo commentare a voi.